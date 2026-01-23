 Şənbə günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Şənbə günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Qafar Ağayev12:48 - Bu gün
Şənbə günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Yanvarın 24-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 23-dən 24-nə keçən gecə bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 65-70 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.

Gecə və səhər bəzi yollar buz bağlayacaq.

Paylaş:
141

Aktual

Reportaj

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Siyasət

ABŞ səfirliyi: Prezidentlər Vaşinqton razılaşmalarına sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər

Cəmiyyət

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin sayı azalıb

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Tovuzda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

20 Yanvar metrostansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

Ziya Bünyadov prospektində yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB 2

Son xəbərlər

İranda etirazlar zamanı ölənlər və dəymiş ziyanla bağlı rəqəmlər açıqlanıb

Bu gün, 17:51

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

Bu gün, 17:48

Milli Məclis və İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədrlərinin görüşü olub

Bu gün, 17:45

“Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Bu gün, 17:42

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib

Bu gün, 17:36

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Bu gün, 17:28

Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin sayı azalıb

Bu gün, 17:17

Bakı metrosunda 300 yeni vaqon alınması müzakirə edib

Bu gün, 17:05

Ağcabədi heyvan bazarının fəaliyyətinə icazə verilib

Bu gün, 16:47

Səbaildə yanan evdən iki nəfərin meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 15:58

Ötən il Azərbaycan telekanallarında hansı janrda proqramlar üstünlük təşkil edib? - SİYAHI

Bu gün, 15:27

Vidadi Zeynalov hərraca çıxarılan milyonluq əmlaklardan danışdı: Deyim adına ev olmasın?

Bu gün, 15:17

Azərbaycanda 100 min nəfərə nə qədər cinayət düşür? - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 15:15

Keçən il 214 kriminal qrup zərərsizləşdirilib

Bu gün, 15:05

Beynəlxalq axtarışa verilmiş 40 nəfərin yeri müəyyən olunub

Bu gün, 14:54

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Bu gün, 14:50

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən il 1079 döyüş silahı aşkar edilib

Bu gün, 14:44

ABŞ səfirliyi: Prezidentlər Vaşinqton razılaşmalarına sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər

Bu gün, 14:09

Prokurorluq Xırdalanda fəhlənin iş zamanı ölümününü araşdırır

Bu gün, 14:00

Nigar Köçərli: “LİV Bona Dea” Hospital ilə məsələni hüquqi müstəvidə həll etməyi düşünürəm

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər