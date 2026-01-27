 Generalın oğlu keçmiş sevgilisinin iddialarına cavab verdi: Bütün sübutlar dövlət orqanlarına təqdim olunub | 1news.az | Xəbərlər
15:03 - Bu gün

Generalın oğlu keçmiş sevgilisinin iddialarına cavab verdi: Bütün sübutlar dövlət orqanlarına təqdim olunub

15:23 - Bu gün
Generalın oğlu keçmiş sevgilisinin iddialarına cavab verdi: Bütün sübutlar dövlət orqanlarına təqdim olunub

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin sabiq rəis müavini, general-mayor Novruzəli Orucovun oğlu Rüstəm Orucov keçmiş sevgilisi, bloqer Nərmin Xudaverdiyevanın ittihamlarına cavab verib.

1news.az xəbər verir ki, generalın oğlu N.Xudaverdiyevanın dedikləri şər və böhtan olduğunu bildirib.

“Mənimlə bağlı yayılan iddialar həqiqəti əks etdirmir. Bir dəfə avtomobillə adam vurmuşam. Allah dünyasını dəyişənə rəhmət eləsin, amma bu, hər kəsin başına gələ biləcək bir hadisədir. İndi hamı çıxıb mənim haqqımda danışır”.

“Yeni Sabah” xəbər verir ki, bu sözləri ehtiyatda olan general-mayor Novruzəli Orucovun oğlu Rüstəm Orucov keçmiş sevgilisi, bloqer Nərmin Xudaverdiyevanın ittihamlarına cavab olaraq bildirib.

Onun sözlərinə görə, əlində faktlar var:

“Guya kimisə döymüşəm, söymüşəm, təhqir etmişəm, kiməsə ev almışam və sair. Açıq deyirəm, bunların heç biri olmayıb. Mənim ağlım o səviyyədə deyil ki, hansısa xırda münasibətə görə gedib kiməsə ev alım. .

Həmçinin deyilir ki, guya kimisə qorxutmuşam, hədə-qorxu gəlmişəmvə s. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Əgər mən doğrudan da belə qanunsuz hərəkətlər etsəydim, məni elə həmin gün, elə həmin an tutardılar. Çünki qanun var, cinayət və inzibati məsuliyyət anlayışları var. Bunları bilmək və oxumaq lazımdır”.

Generalın oğlu fikirlərini belə davam etdirib:

“Bir məsələ də var: guya mən saxta (fake) profil açıb öz-özümə mesaj yazmışam. Yanvarın 25-də 00:13 radələrində mənə saxta bir profildən mesaj gəldi ki, lazım olar buralardan gedərik bir gün. Onun izləyicilərinin hamısı bilir ki, həmin mahnı ilə sevgili olan vaxtlarımızda Nərmin mənimlə bağlı paylaşımlar edirdi. İşarə verir ki, mənəm də filankəs. Deyirəm sən kimsən? Boş ver, özüvə yaxşı bax, mən sənə baxa bilmədim, deyir. Soruşuram ki, o nə deməkdir? Mənə şəklimi göndərdi, hansı ki, özü çəkdiyi fotodur. Yazıb ki, kim çəkibsə, halal olsun, qəşəng şəkildir.

Bununla bağlı ekran görüntüləri (skrinlər) var və hamısını saxlayıram”.

R.Orucov bildirib ki, kim kimi narahat edir, kim kimə problem yaradırsa, bununla bağlı bütün sübutlar dövlət orqanlarına təqdim olunub:

“Ehtiyac olsa, ictimaiyyətə də göstəriləcək. Sosial şəbəkələrdə danışılanların o demək deyil ki, hamısı düzdür. Mən bloqer deyiləm, hamıya bir-bir açıqlama verim. Açıqlamanı dövlət qurumlarına vermişəm”.

Qeyd edək ki, Nərmin Xudaverdiyeva keçmiş sevgilisi Rüstəm Orucov tərəfindən sosial şəbəkələrdə və həyatda təhdid edildiyini bildirərək polisə müraciət edib. Rüstəm Orucov Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin sabiq rəis müavini, general-mayor Novruzəli Orucovun oğludur. O, əvvəllər xuliqanlıq və avtoxuliqanlıq ittihamları ilə məhkəmə qarşısına çıxarılıb və həbs olunub.

