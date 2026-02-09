 Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

15:06 - Bu gün
Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Bakı şəhərində yerləşən müvafiq qurumlarında, eləcə də respublikanın şəhər və rayon polis orqanlarında vakant olan yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə orta rəis heyəti üzrə inspektor vəzifələrinə qadın namizədlərin xidmətə qəbulunu elan edib.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, müsabiqədə Azərbaycanın dövlət ali təhsil müəssisələrini hüquqşünaslıq və pedaqoji ixtisaslar üzrə bitirən, 20–30 yaş aralığında, boyu 160 santimetrdən çox olan, özü və yaxın qohumlarının məhkumluğu olmayan, qadın cinsli Azərbaycan vətəndaşları iştirak edə bilərlər.

Namizədlərin sağlamlıq vəziyyəti, fiziki hazırlığı və bilik səviyyəsi müəyyən olunmuş normativlər üzrə yoxlanılacaq.

Müsabiqə zamanı kompüterdə işləmək bacarığı olan, məsuliyyətli və diqqətli, ən azı bir xarici dili sərbəst bilən, həmçinin 3 illik pedaqoji təcrübəsi olan namizədlərə üstünlük veriləcək.

İştirak etmək istəyən şəxslər fevralın 10-dan martın 10-dək DİN-in rəsmi internet saytında — www.mia.gov.az ünvanında yerləşdirilmiş elektron ərizə formasını və qısa anket məlumatlarını şəxsən dolduraraq [email protected] elektron poçt ünvanına göndərməlidirlər.

Əlavə məlumat almaq üçün əlaqə telefonları:

(012) 590-80-66

(012) 590-98-37

(012) 590-93-64

(012) 590-97-52

Paylaş:
77

Aktual

Rəsmi

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Mədəniyyət

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Mədəniyyət

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

Rəsmi

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

Cəmiyyət

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

17 yaşlı qız qızdırmadan dünyasını dəyişib

Güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqlanıb

Qardaşı uşaqlarını baltalayan şəxsin ölümünün TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

Bu gün, 16:49

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

Bu gün, 16:28

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Bu gün, 16:25

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

Bu gün, 16:19

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

Bu gün, 15:58

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Bu gün, 15:54

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:37

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 15:33

Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

Bu gün, 15:06

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

Bu gün, 14:41

Samuxda evdə 26 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

Bu gün, 14:39

Azərbaycan məhsulları Çində keçirilən premium məhsullar sərgisində nümayiş olunur - FOTO

Bu gün, 14:07

Qanunsuz ayrılan bələdiyyə torpaqlarının sahəsi məlum oldu

Bu gün, 14:01

Ötən il əvvəlki illə müqayisədə yanğınların sayında azalmanın qeydə alınıb - VİDEO

Bu gün, 13:45

İlham Əliyev ABŞ Prezidenti ilə bir neçə dəfə görüşməsini ikitərəfli münasibətlərin tarixində ilk nümunə adlandırıb

Bu gün, 13:41

Prezident ABŞ-ın Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransının nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 13:27

Bakıya qar yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:12

Qusarda “Ay İşığı” restoranında normativ tələblər pozulub

Bu gün, 12:59

İrandan Azərbaycana 10 kq-a yaxın narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:45

Azərbaycan nümayəndə heyəti “World Defense Show” sərgisində - FOTO

Bu gün, 12:33
Bütün xəbərlər