Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 89 milyard dolları ötüb
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 89 milyard 380,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
1news.az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il oktyabrın 1-nə nisbətən 9,7 % çoxdur.
Sentyabrda ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 1 milyard 389 milyon ABŞ dolları azalıb.
2025-ci ilin sonunda Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
107