 İsrail prezidenti Bakıya necə gəlib? - Türkiyədə yayılan iddialara aydınlıq gətirildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

İsrail prezidenti Bakıya necə gəlib? - Türkiyədə yayılan iddialara aydınlıq gətirildi

1news Redaksiyası11:52 - Bu gün
İsrail prezidenti Bakıya necə gəlib? - Türkiyədə yayılan iddialara aydınlıq gətirildi

İsrail Prezidenti İsxak Hersoqun Azərbaycana səfəri ilə bağlı Türkiyədə yayılan bəzi iddialara aydınlıq gətirilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu iddiaların heç bir əsası yoxdur və məsələ kifayət qədər sadədir.

Məlumata görə, İsrail Prezidenti, onun köməkçisi və kiçik nümayəndə heyəti Bakı–Tel-Əviv–Bakı istiqamətində həyata keçirilən kommersiya reysi ilə Azərbaycana səfər edib. Onlar digər sərnişinlər kimi bilet alaraq təyyarə ilə uçublar.

Yəni İsrail Prezidentinin Azərbaycana səfəri üçün xüsusi təyyarə və ya qeyri-adi uçuş təşkil edilməyib. O, kommersiya reysi ilə sərnişin kimi Azərbaycana gəlib.

Türkiyədə isə hər dəfə Azərbaycanla bağlı bir bəhanə axtarıb, “təftiş” edənlər bunu da manipulyasiya mövzusuna çeviriblər. Halbuki kommersiya reysləri ilə səfər edən şəxslərlə bağlı eyni yanaşma tətbiq edilərsə, Türkiyə Hava Yolları, “Pegasus Airlines”, “AJet” və digər aviaşirkətlərin reyslərindən istifadə edən sərnişinlərin də araşdırılması zərurəti yaranar.

İsrail Prezidentinin kommersiya reysi ilə bilet alaraq Azərbaycana səfər etməsi adi sərnişin uçuşudur. Onun hansı reyslə və hansı qaydada Bakıya gəldiyi barədə əsassız çağırışların irəli sürülməsinin məntiqi əsası yoxdur.

Qeyd edək ki, Türkiyə ilə İsrail arasında müxtəlif sahələrdə mövcud əlaqələr nəzərə alınmaqla, İsrail Prezidentinin Azərbaycana kommersiya reysi ilə səfər etməsinin xüsusi müzakirə predmetinə çevrilməsi düzgün yanaşma deyil.

Xatırladaq ki, İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib.

Paylaş:
150

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq ...

Cəmiyyət

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Rəsmi

Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

Rəsmi

Prezident Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Siyasət

Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olan Vahab Quliyev dəfn edilib

Ceyhun Bayramov AQEM-in Baş katibi ilə görüşüb

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan özünün əməkdaşlıq coğrafiyasını daim genişləndirir”

İsrail prezidenti Bakıya necə gəlib? - Türkiyədə yayılan iddialara aydınlıq gətirildi

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Rəsmi Bakıdan Fransanın əsassız iddialarına cavab

Milli Məclisin növbəti iclasında 13 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Şahbaz Şərif İlham Əliyevə zəng edib

Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana gəlib

Son xəbərlər

XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 30 ölkə təmsil olunacaq

Bu gün, 15:14

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq axtarışa verildi

Bu gün, 15:09

Holcim Azərbaycan “BakuBuild” beynəlxalq inşaat sərgisində qabaqcıl dayanıqlı həllərini və ekoloji məhsul portfelini təqdim edir - FOTO

Bu gün, 14:58

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:49

Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

Bu gün, 14:46

Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olan Vahab Quliyev dəfn edilib

Bu gün, 14:37

Bakı aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:36

Ceyhun Bayramov AQEM-in Baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 14:19

İstanbulda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 4-ə çatıb

Bu gün, 14:15

Ayaqqabının içində məhkuma narkotik keçirmək istədilər

Bu gün, 14:09

İrandan Azərbaycana 35 kiloqram narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:06

Goranboy 74 yaşlı kişi güllələnərək öldürülüb

Bu gün, 13:46

“PAŞA Holding”-ə daxil olan “Agro Dairy” şirkəti autizmli uşaqların sosial həyatda fəal iştirakını dəstəkləyir

Bu gün, 13:32

“20 Yanvar” metrostansiyası və “Şamaxinka” ətrafında bəzi marşrutlar dayanacaq məntəqələrindən çıxarılır

Bu gün, 13:22

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Bu gün, 13:13

Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

Bu gün, 13:01

Prezident Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Bu gün, 12:57

Sabah bəzi dağlıq ərazilərə yağış yağacaq

Bu gün, 12:56

İlham Əliyev Hindistanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:50

Vüqar Zifəroğlu: Jurnalistikanın inkişafı istiqamətində yeni layihələr həyata keçiriləcək

Bu gün, 12:41
Bütün xəbərlər