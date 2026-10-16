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Vasif Talıbov YAP-ın Veteranlar Şurasından çıxarılıb

1news Redaksiyası18:03 - Bu gün
Vasif Talıbov YAP-ın Veteranlar Şurasından çıxarılıb

Vasif Talıbov Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Veteranlar Şurasının yeni tərkibində yer almayıb.

1news.az “Teleqraf”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərar YAP-ın yeni seçilmiş İdarə Heyətinin ilk iclasında verilib.

Qeyd edək ki, Vasif Talıbov 1995-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri postunu tutub.

Xatırladaq ki, Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev də YAP-ın Veteranlar Şurasından çıxarılıb.

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