Ceyhun Bayramov Niderlandın xarici işlər naziri ilə təkbətək görüşü başlayıb - YENİLƏNİB
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Niderland Krallığının xarici işlər naziri Tom Berendsenin təkbətək görüşü başlayıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında bildirilib.
11:27
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Niderland Krallığının xarici işlər naziri Tom Berendsenlə görüşüb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında bildirilib.
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