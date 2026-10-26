 Ceyhun Bayramov Niderlandın xarici işlər naziri ilə təkbətək görüşü başlayıb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Ceyhun Bayramov Niderlandın xarici işlər naziri ilə təkbətək görüşü başlayıb - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev12:07 - Bu gün
Ceyhun Bayramov Niderlandın xarici işlər naziri ilə təkbətək görüşü başlayıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Niderland Krallığının xarici işlər naziri Tom Berendsenin təkbətək görüşü başlayıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında bildirilib.

 

 

11:27

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Niderland Krallığının xarici işlər naziri Tom Berendsenlə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında bildirilib.

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avstriya Prezidentini təbrik edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Niderlandın xarici işlər naziri ilə təkbətək görüşü başlayıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

QHT-lər üçün azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşmaya dəstək üzrə qrant müsabiqəsi elan edilir

Siyasət

Nazirlikdən İranlı nazirin açıqlamasına münasibət: İranda 40 milyon azərbaycanlı ana dilində təhsil almaq hüququndan məhrum edilir

Siyasət

Ceyhun Bayramov Niderlandın xarici işlər naziri ilə təkbətək görüşü başlayıb - YENİLƏNİB

Nazirlikdən İranlı nazirin açıqlamasına münasibət: İranda 40 milyon azərbaycanlı ana dilində təhsil almaq hüququndan məhrum edilir

Azərbaycan XİN Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayevi təbrik edib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib

Azərbaycan XİN 31 Türkiyə vətəndaşını “arzuolunmaz şəxs” elan edib - SİYAHI

Canni İnfantino İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri verdi - FOTO

Hindistan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini alqışlayır

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov Niderlandın xarici işlər naziri ilə təkbətək görüşü başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:07

QHT-lər üçün azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşmaya dəstək üzrə qrant müsabiqəsi elan edilir

Bu gün, 12:03

İlham Əliyev Avstriya Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:30

Bakıda ağacın kəsilməsi zamanı qayda pozuntusuna yol verən əməkdaş işdən çıxarılıb

Bu gün, 11:29

Vuçiç hakim partiyanın seçkilərdə məğlub olduğunu etiraf edib

Bu gün, 11:14

Nazirlikdən İranlı nazirin açıqlamasına münasibət: İranda 40 milyon azərbaycanlı ana dilində təhsil almaq hüququndan məhrum edilir

Bu gün, 11:02

Həftəsonu axtarışda olan 76 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:57

Hökməli–Qobu–Güzdək yolunda təmir işləri: Drenaj sistemi qurulacaq

Bu gün, 10:46

Ötən ay sosial müavinət və təqaüd alanların sayı məlum olub

Bu gün, 10:32

Azərbaycan XİN Avstriyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:20

Siyəzəndə bağlı qapı arxasında qalan şəxsin meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 10:11

Binəqədidə daha bir yolayrıcında svetoforlar quraşdırılıb

Bu gün, 10:02

Bakıda bu küçə bağlanır – SÜRÜCÜLƏRİN DİQQƏTİNƏ

Bu gün, 09:41

Xətai rayonunda cinayətkar birlik yaratmaqda ittiham olunan 11 nəfər həbs edilib - ADLAR - VİDEO

Bu gün, 09:32

Bu gün Binəqədi və Qaradağın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün, 09:21

Bill Qeyts: Süni intellekt və robot texnologiyaları qarşıdakı 20 ildə ciddi sarsıntılara səbəb ola bilər

Bu gün, 09:17

Avro və rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Bu gün, 09:14

Qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 09:06

Bakıda bu yollarda tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 09:01

Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının gənc futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib - FOTO - VİDEO

25 / 10 / 2026, 14:10
Bütün xəbərlər