 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:09 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,42 % azalaraq 1,8907 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39 % artaraq 2,1118 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,8907

100 Rusiya rublu

2,1118

1 Avstraliya dolları

1,1956

1 Belarus rublu

0,5530

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1267

1 Çexiya kronu

0,0777

1 Çin yuanı

0,2549

1 Danimarka kronu

0,2529

1 Gürcü larisi

0,6551

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2601

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1708

1 İsveçrə frankı

2,0483

1 İsrail şekeli

0,5563

1 Kanada dolları

1,2087

1 Küveyt dinarı

5,4625

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3723

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5153

1 Moldova leyi

0,0948

1 Norveç kronu

0,1822

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6138

1 Polşa zlotası

0,4296

1 Rumıniya leyi

0,3534

1 Serbiya dinarı

0,0161

1 Sinqapur dolları

1,3262

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,2995

Türk lirəsi

0,0341

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0372

Yapon yeni

1,0769

Yeni Zelandiya dolları

0,9533

Qızıl

6862,5005

Gümüş

91,5983

Platin

2603,6010

Palladium

1751,5525
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