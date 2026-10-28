AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,42 % azalaraq 1,8907 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39 % artaraq 2,1118 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8907
|
100 Rusiya rublu
|
2,1118
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1956
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1267
|
1 Çexiya kronu
|
0,0777
|
1 Çin yuanı
|
0,2549
|
1 Danimarka kronu
|
0,2529
|
1 Gürcü larisi
|
0,6551
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2601
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1708
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0483
|
1 İsrail şekeli
|
0,5563
|
1 Kanada dolları
|
1,2087
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4625
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3723
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5153
|
1 Moldova leyi
|
0,0948
|
1 Norveç kronu
|
0,1822
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6138
|
1 Polşa zlotası
|
0,4296
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3534
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0161
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3262
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2995
|
Türk lirəsi
|
0,0341
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0372
|
Yapon yeni
|
1,0769
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9533
|
Qızıl
|
6862,5005
|
Gümüş
|91,5983
|
Platin
|2603,6010
|
Palladium
|1751,5525