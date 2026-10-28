 Ramiz Mehdiyevə 14 il cəza verildi - Bütün əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
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Ramiz Mehdiyevə 14 il cəza verildi - Bütün əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

1news Redaksiyası09:23 - Bu gün
Ramiz Mehdiyevə 14 il cəza verildi - Bütün əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Dövlətçilik əleyhinə xüsusilə ağır cinayətlər törətməkdə ittiham olunan Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məhkəmə araşdırması başa çatıb.

1news.az xəbər verir ki, “Qafqazinfo”nun əldə etdiyi məlumata görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 22 oktyabr 2026-cı il tarixli hökmünə əsasən, Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 193-1.3.2, 274, 278.1 və 311.3.3-cü maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinərək 14 (on dörd) il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib.

Mövcud xəstəlikləri ilə əlaqədar sağlamlıq vəziyyəti və yaşı nəzərə alınmaqla Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsinə əsasən təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının şərti tətbiq edilməsi qərara alınıb.

Eləcə də, həmin hökmlə Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlunun dövlət təltiflərindən məhrum edilməsi məsələsinə baxılması üçün təqdimat göndərilməsi qərara alınıb.

Həmçinin hökmə əsasən, Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlunun əmlakları barəsində dövlət nəfinə keçirilməklə xüsusi müsadirə tətbiq edilib.

Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin müsadirə olunacaq əmlaklarının siyahısı açıqlanıb.

Bu barədə Oxu.az xəbər yayıb.

Qeyd olunub ki, siyahıda torpaq sahələri, villalar, ticarət mərkəzləri, yaşayış binaları, şirkətlər və bank sektorunda paylar yer alır.

Həmin əmlakların siyahısını təqdim edirik:

1. Torpaq sahələri və üzüm bağları:

- Novxanıda üzüm bağları;

- Bakı, Abşeron və Goranboy rayonlarında ümumilikdə 216 hektar kənd təsərrüfatı torpağı;

- Novxanıda 155 hektar torpaq sahəsi;

- Xınalıq kəndində 50 hektar torpaq sahəsi.

2. Ailə üzvlərinin adına olan torpaqlar:

- Həyat yoldaşı Qalina Mehdiyevanın adına Maştağada 892 sot torpaq;

- Qızı Kamilə Əliyevanın adına 240 sot torpaq.

3. Şirkətlər və media fəaliyyəti:

- “Digital Media” MMC - 2008-ci ildə Bakıda qeydiyyatdan keçib və “Media FM” radiostansiyasının sahibidir. Ramiz Mehdiyevin nəvəsi Nigar Mehdiyevanın şirkətdə payı var.

4. Daşınmaz əmlak və kommersiya obyektləri:

- İstiqlaliyyət küçəsi, 11 ünvanında Kamilə Əliyevaya məxsus mənzil. Həmin ünvan “İnfonet” MMC və “Caspian Telekom” MMC-nin hüquqi ünvanıdır;

- Dilarə Əliyeva küçəsi, 251A ünvanındakı obyektlər;

- “Topaz” və “Qala-R.L.” mənzil-tikinti kooperativləri (MTK);

- NLT MMC və “Premium Store” MMC.

5. Digər şirkətlər və ticarət mərkəzləri:

- NLT;

- “Servis”;

- “Grand Palace”;

- “Astoriya”;

- “Astoriya Tibb Mərkəzi” MMC - 2020-ci ildən “German Hospital” adı ilə fəaliyyət göstərir;

- “Qrandezza Ticarət Mərkəzi” MMC - 2014-cü ildə açılıb, sahəsi 5 min kvadratmetrdən çoxdur;

- “Sədərək” və “Binə” ticarət mərkəzlərində paylar.

6. Bank və investisiya şirkətləri:

- “BTB Lizinq” ASC;

7. Nəşriyyat və yaşayış binaları:

- “Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi” MMC;

- “Qlobal East West” MMC;

- Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsində nəşriyyatın ərazisində inşa edilmiş 408 mənzilli, 16 mərtəbəli yaşayış binası və yaxınlıqdakı digər 16 mərtəbəli bina.

8. Villalar və bağ evləri:

- Bakıda Tbilisi prospektində yerləşən, 36 sot ərazini əhatə edən villa - satış qiyməti 8 milyon dollar;

- Göyçay, Şamaxı və Göygöl rayonlarında bağ evləri.

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