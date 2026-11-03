Çin krossoveri Britaniyada satış lideri oldu - FOTO
Avropa avtomobil bazarında rəqabətin yeni mərhələsi müşahidə olunur.
Böyük Britaniyada qeydə alınan nəticələr bunun diqqətçəkən nümunəsidir.Belə ki, 2026-cı ilin sentyabrında Çinin JAECOO 7 modeli 10 814 qeydiyyatla ölkədə ən çox satılan yeni avtomobil olub. İlin ilk doqquz ayının yekunlarına əsasən isə model 39 474 qeydiyyatla Ford Puma-dan sonra ikinci yeri tutub.
OMODA və JAECOO brendlərinin sentyabr üzrə ümumi qeydiyyat sayı 22 296 avtomobil təşkil edib. İllik artım 106 faizə, bazar payı isə 6,37 faizə çatıb.
Bu göstəricilər avropalı alıcıların seçimində qiymət, texnologiya, zəmanət və təchizat arasındakı balansın getdikcə daha çox əhəmiyyət qazandığını göstərir. JAECOO 7 PHEV versiyasının Euro NCAP sınaqlarında 5 ulduzlu reytinq əldə etməsi də modelin təhlükəsizlik göstəricilərinə diqqəti artırır.
Bu dəyişiklik Azərbaycan bazarında da özünü göstərir. OMODA və JAECOO-nun rəsmi distribütoru IMOTORS MMC vasitəsilə JAECOO J7 və J8, OMODA 7 modelləri yerli bazarda təqdim olunur.
Britaniyadakı nəticələr aydın göstərir ki, avtomobil bazarında rəqabət artıq yalnız ənənəvi markalar arasında getmir.