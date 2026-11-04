Neft Emalı Zavodunun yenidən qurulmasına 434 milyon manat ayrılacaq
Gələn il Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun yenidən qurulması layihəsinə xərclənəcək vəsait açıqlanıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində müzakirəyə çıxarılan “Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsində əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, bu layihənin maliyyələşdirilməsi üçün 434,0 milyon manat vəsait ayrılacaq.
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