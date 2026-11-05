 Kolumbiyada polis bölməsinə bombalı hücum: 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Kolumbiyada polis bölməsinə bombalı hücum: 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

Oksana Orucova10:37 - Bu gün
Kolumbiyada polis bölməsinə bombalı hücum: 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

Kolumbiyanın cənubunda yerləşən Kauka departamentində polis bölməsinə təşkil edilən bombalı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Kauka departamentinin El Estreço qəsəbəsində yerləşən polis bölməsində güclü partlayış baş verib.

Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, altı nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Partlayış ətrafdakı yaşayış evlərinə, ticarət obyektlərinə və təhlükəsizlik qüvvələrinə məxsus binalara ciddi ziyan vurub.

Hücumdan sonra bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Təhlükəsizlik səbəbindən magistral yolun hadisənin baş verdiyi ərazidən keçən hissəsi hər iki istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanıb. Bu isə bölgədə logistika və ticarət fəaliyyətində ciddi fasilələrə səbəb olub.

Qeyd edək ki, bölgədə narkotik qaçaqmalçılığı və qanunsuz mədənçilik marşrutlarına nəzarət uğrunda mübarizə aparan qanunsuz silahlı qruplaşmalar tez-tez təhlükəsizlik qüvvələrini və infrastrukturu hədəf alırlar.

Paylaş:
102

Aktual

Cəmiyyət

Məktəblilərin “myGov” qeydiyyatı narazılıq yaratdı - Qurumlardan və ekspertdən AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Polad Həşimovun anasının səhhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb - YENİLƏNİB

Siyasət

İlham Əliyev BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Siyasət

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koreyadan qayıdarkən Azərbaycana təyyarədən salam göndərdi

Dünya

Kolumbiyada polis bölməsinə bombalı hücum: 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

Ermənistanda müxalifətçi Tsarukyanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıla bilər

"Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

Tramp İrana qarşı hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini istisna etməyib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Nepalda iki helikopter eniş zolağında toqquşub: ölən və yaralanan var

İngiltərədə 72 saatlıq fövqəladə vəziyyət çağırışı: Əl fənərlərinin satışı 4 dəfə artdı

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Tramp İsrailə hərbi yardımı dayandıracaq

Son xəbərlər

Sabah Bakıda yağış yağacaq, gecə leysan ehtimalı var – PROQNOZ

Bu gün, 12:26

Vətəndaşlardan nağdsız alınan mənzillərin təkrar satışına ƏDV ticarət əlavəsindən hesablanacaq

Bu gün, 12:23

Azərbaycanda "İkinci əl" avtomobillər yeni prosedurla satılacaq

Bu gün, 12:05

Çipsi ilə ilə bağlı vergi tətbiq olunacaq

Bu gün, 11:56

Xəzərdə küləyin sürəti 30 m/s-dək güclənəcək – GƏMİLƏRƏ XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 11:50

Baytarlıq pasportunun verilməsinə dövlət rüsumu 30 manat olacaq.

Bu gün, 11:49

Nazir: "Gələn il sosial yönümlü xərclər 18,7 milyard manata çatdırılacaq"

Bu gün, 11:46

Qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 11:24

Azərbaycanda gələn il orta pensiyanın 640 manat olacağı gözlənilir

Bu gün, 11:21

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:15

Gələn ilin büdcəsindən uşağın anadan olmasına görə 84 milyon manatdan çox vəsait ayrılacaq

Bu gün, 11:11

Həsən Həsənov: Albaniya Atropatenadan ayrılaraq yaranan dövlətdir

Bu gün, 11:09

Polad Həşimovun anasının səhhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:58

MKA-dan xəbərdarlıq: Bəzi Android TV box cihazları kibercinayətkarların nəzarətində ola bilər

Bu gün, 10:57

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 10:44

Təhsil müəssisələrində Zəfərin altıncı ildönümünə həsr olunan silsilə tədbirlər keçiriləcək

Bu gün, 10:39

Məktəblilərin “myGov” qeydiyyatı narazılıq yaratdı - Qurumlardan və ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 10:38

Kolumbiyada polis bölməsinə bombalı hücum: 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

Bu gün, 10:37

Bu halda gəncləri əsgər aparmaya bilərlər – RƏSMİ

Bu gün, 10:27

İlham Əliyev BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 10:16
Bütün xəbərlər