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Siyasət

Aİ Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

1news Redaksiyası11:09 - Bu gün
Aİ Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

Avropa İttifaqının (Aİ) Bakıdakı Nümayəndəliyi Azərbaycanı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, təbrik diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində dərc olunub.

"Nümayəndəlik Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və milli kimliyinin simvoluna hörmətini ifadə edərək bu əlamətdar günün qeyd olunmasında Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini nümayiş etdirib", - məlumatda bildirilir.

 

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