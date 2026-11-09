 Ölkədə yağıntılı hava davam edir: Dağlara qar, rayonlara leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA | 1news.az | Xəbərlər
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Ölkədə yağıntılı hava davam edir: Dağlara qar, rayonlara leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

1news Redaksiyası11:30 - Bu gün
Ölkədə yağıntılı hava davam edir: Dağlara qar, rayonlara leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensivdir.

Bəzi dağlıq ərazilərə isə qar yağır.

Qar örtüyünün hündürlüyü: Şahdağda 29, Qrızda 27, Xınalıqda 25, Sarıbaşda (Qax) 23, Əlibəydə (Zaqatala) 22, Qusarda (Laza) 20, Kişçayda (Şəki) 17, Gədəbəydə 11, Daşkəsəndə 10, Xaltanda 8, Kəlbəcərdə 7, Laçın, Qubadlı, Altıağacda 4, Şuşa, Şahbuzda 2, Lerik və Göygöldə 1 sm-dir.

Düşən yağıntının miqdarı Bakıda və Abşeron yarımadasında:

Bakıda 21 (aylıq normanın 72%-i), Maştağada 15, Binədə 9, Pirallahıda 7, Sumqayıtda 3 mm-dir.

Respublikanın rayonlarında düşən yağıntının miqdarı:

Astarada 41, Oğuzda 40, Şəkidə 30, İsmayıllı, Yardımlıda 29, Lənkəranda 26, Qəbələdə 24, Göyçayda 22, İmişlidə 20, Balakəndə 19, Beyləqan, Cəfərxanda 17, Qubada 16, Ağdam, Tərtər, Sabirabadda 15, Kürdəmirdə 14, Cəlilabad, Bərdə, Ordubadda 13, Zərdab, Şamaxıda 12, Ağsu, Mingəçevir, Qobustanda 11, Biləsuvar, Naftalan, Goranboy, Şərur, Naxçıvanda 9, Yevlaxda 8, Sədərəkdə 7, Xaçmaz, Şabranda 5, Neftçala, Şəmkir, Culfada 4, Gəncədə 3, Cəbrayılda 1 mm-dək qeydə alınıb.

Xankəndinə sulu qar, Xocalı və Füzulidə isə yağış yağıb.

Bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 25, Neftçala, Tovuzda 20, Mingəçevir, Şabran, Naftalanda 18 m/s-dək güclənir.

 

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