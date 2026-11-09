Özgür Özəl Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Yeni Partiyanın sədri Özgür Özəl Prezident İlham Əliyevə zəng edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Özgür Özəl Zəfər Günü münasibətilə dövlətimizin başçısına və Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırmışdır. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə təşəkkürünü bildirmişdir.
Telefon danışığı əsnasında Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri və xalqları arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin sarsılmaz olduğu bir daha qeyd olunmuşdur".
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