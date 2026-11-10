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Azərbaycan XİN Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib

1news Redaksiyası09:25 - Bu gün
Azərbaycan XİN Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə dövlətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Bu gün Türkiyə Respublikasının banisi, görkəmli dövlət xadimi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının ildönümüdür. Dünya tarixində silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət Atatürkü dərin ehtiram və hörmətlə yad edirik".

 

 

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