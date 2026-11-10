 Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollara düşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollara düşüb

1news Redaksiyası10:08 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollara düşüb

Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 6,56 ABŞ dolları və ya 6,1 % azalaraq 100,9 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti 91,76 ABŞ dolları təşkil edib.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 6,22 ABŞ dolları və ya 6,07 % azalaraq 96,18 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-d

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Siyasət

Özgür Özəl Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Siyasət

Ərdoğan Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

Draqan Vladisavljeviç “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Şəkiyə 33 sm qar yağıb - Faktiki hava

Sumqayıtda avtomobil yanıb

Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib

Qazaxda avtomobil yanıb

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Hərbi qulluqçuların yürüşü ilə bağlı bir sıra yollarda avtomobillərin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

Məktəblilərin “myGov” qeydiyyatı narazılıq yaratdı - Qurumlardan və ekspertdən AÇIQLAMA

Avant Group AIREX 2026 sərgisində yeni irimiqyaslı Caspi Yards layihəsini təqdim etdi - FOTO - VİDEO

“Azərsu”da milyonlarla manatlıq mənimsəmə: Qorxmaz Hüseynovun rəhbər olduğu dövr araşdırılır

Son xəbərlər

Şəkiyə 33 sm qar yağıb - Faktiki hava

Bu gün, 11:46

Sumqayıtda avtomobil yanıb

Bu gün, 11:30

Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib

Bu gün, 11:22

Qazaxda avtomobil yanıb

Bu gün, 11:08

Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 10:50

5 günlük tətil başlayır - TARİXLƏR

Bu gün, 10:33

Filippində göyərtəsində altı xarici vətəndaşın olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb

Bu gün, 10:22

Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollara düşüb

Bu gün, 10:08

"Turan" voleybol klubu bu gün Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazana bilər

Bu gün, 09:52

Malayziyada sel nəticəsində 8 nəfər itkin düşüb

Bu gün, 09:36

Azərbaycan XİN Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 09:25

Qubada avtomobil aşıb, ölən və yaralılar var

Bu gün, 09:10

“Sabah”ın özbəkistanlı futbolçusu ailə həyatı qurdu

09 / 11 / 2026, 18:00

Cəlilabadda fərdi yaşayış evində yanğın: 16 kvadratmetr sahə yanıb

09 / 11 / 2026, 17:48

Türkiyədə zəlzələ olub

09 / 11 / 2026, 17:23

Pensiyaların ödəniləcəyi tarix AÇIQLANDI

09 / 11 / 2026, 16:53

Şəmkir-Gədəbəy yolunda iki avtomobil toqquşdu - Yaralılar var

09 / 11 / 2026, 16:34

İzmirdə fabrikdə partlayış: Ölənlərin sayı 6-ya çatdı - YENİLƏNİB

09 / 11 / 2026, 16:20

Bakıda külək ağacı aşırdı, qaz borusu avtomobilin üzərinə düşdü

09 / 11 / 2026, 16:12

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

09 / 11 / 2026, 15:44
Bütün xəbərlər