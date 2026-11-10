Azərbaycan Prezidenti polşalı həmkarına başsağlığı verib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Polşa Prezidenti Karol Navrotskiyə başsağlığı verib.
1news.az xəbər verir ki, başsağlığı məktubunda deyilir:
"Hörmətli cənab Prezident.
Krakov şəhərində törədilmiş qanlı hadisə nəticəsində həlak olanlar və yaralananlar barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi.
Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Polşa xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayıram".
Qeyd edək ki, Polşanın Krakov şəhərinin baş meydanında baş vermiş atışma nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 10-a yaxın insan isə yaralanıb.
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