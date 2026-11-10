 Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir

1news Redaksiyası17:15 - Bu gün
Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir

Torpaqları tullantılarla zibilləndirən, çirkab sularla çirkləndirən və münbit qatını korlayan şəxslər minlərlə manat cərimələnə bilər.

1news.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, hüquqi şəxslər üçün cərimənin məbləği 10 min manata qədər yüksəlir.

Belə ki, torpaqların, o cümlədən meşə fondu torpaqlarının tullantılarla zibilləndirilməsinə, kimyəvi maddələr və çirkab suları ilə çirkləndirilməsinə, eləcə də bakterial-parazitik və zərərli karantin orqanizmləri ilə yoluxdurulmasına görə fiziki şəxslər 500 manatdan 800 manatadək, vəzifəli şəxslər 2 000 manatdan 2 500 manatadək, hüquqi şəxslər isə 7 500 manatdan 10 000 manatadək cərimə edilir.

Torpaqların və meşə fondu torpaqlarının münbit qatının korlanmasına görə də cərimələr nəzərdə tutulub. Bu pozuntuya görə fiziki şəxslər 600 manatdan 1 000 manatadək, vəzifəli şəxslər 2 000 manatdan 3 000 manatadək, hüquqi şəxslər isə 6 000 manatdan 8 000 manatadək cərimələnə bilər.

Paylaş:
134

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Siyasət

COP31 çərçivəsində qlobal mina probleminə diqqət: Qarabağ Dirçəliş Fondundan mina terroruna qarşı mühüm təşəbbüs

Siyasət

Türk kosmonavt: “Azərbaycan və Türkiyə bayraqları göylərin o tayında da yanaşı dalğalanacaq”

Rəsmi

İlham Əliyev Ərdoğana başsağlığı verib

Cəmiyyət

Bu dərmanlar görmə itkisinə səbəb ola bilər

Nəvəsinin andiçməsinə gedən 84 yaşlı kişi itkin düşdü

Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir

Aktyor Aslan Fətullayev Moskvada vəfat etdi

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

QDF-in maliyyə dəstəyi ilə Laçının “Bəylik Bağları”nda ağacəkmə aksiyası keçirildi - FOTO

Carlsberg Azerbaijan və Azərbaycan Texnologiya Universiteti arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF-nin birgə layihəsi çərçivəsində “Zəfərin varisləri” proqramına start verilir - FOTO

Son xəbərlər

Bu dərmanlar görmə itkisinə səbəb ola bilər

Bu gün, 17:59

Nəvəsinin andiçməsinə gedən 84 yaşlı kişi itkin düşdü

Bu gün, 17:41

Gürcüstan 91 əcnəbini deportasiya edib

Bu gün, 17:32

Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir

Bu gün, 17:15

Aktyor Aslan Fətullayev Moskvada vəfat etdi

Bu gün, 17:01

Gənclər arasında dünya çempionatında Azərbaycanı 14 cüdoçu təmsil edəcək

Bu gün, 16:59

İraqda 61 məktəbli xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 16:45

Pərviz Şahbazova COP-31-də QDF-in iştirakının məqsədi və sənədli film barədə məlumat verilib

Bu gün, 16:31

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:10

Azərbaycanda istiqrazların satışından yaranan fərq vergitutma obyekti olacaq

Bu gün, 16:02

İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 11 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:52

Sumqayıtda gənc bıçaqlandı: 50 yaşlı kişi saxlanıldı

Bu gün, 15:30

Quba sakini Bakıda dəm qazından boğularaq öldü

Bu gün, 15:22

COP31 çərçivəsində qlobal mina probleminə diqqət: Qarabağ Dirçəliş Fondundan mina terroruna qarşı mühüm təşəbbüs

Bu gün, 15:08

Dekabrda neçə gün iş olmayacaq?

Bu gün, 14:50

Türk kosmonavt: “Azərbaycan və Türkiyə bayraqları göylərin o tayında da yanaşı dalğalanacaq”

Bu gün, 14:34

Şamaxıda 18 yaşlı gəncin vəhşicəsinə döyülməsi ilə bağlı araşdırma aparılır - Foto

Bu gün, 14:11

15 yaşlı oğlan 5-ci mərtəbədən yıxıldı - Vəziyyəti ağırdır

Bu gün, 14:07

Cevdet Yılmaz COP31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib

Bu gün, 13:52

Bolqarıstanda iki kütləvi yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb və 10 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər