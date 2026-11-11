 Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollardan aşağı düşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollardan aşağı düşüb

1news Redaksiyası09:44 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollardan aşağı düşüb

Dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşaraq yenidən 100 dollar həddindən aşağı düşüb.

1news.az neft bazarındakı mənbəyə istunadən xəbər verir ki, "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,5 ABŞ dolları və ya 1,49 % azalaraq 99,4 ABŞ dollarına enib.

Ticarət sessiyasının yekunlarına əsasən, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin bir bareli 90,56 ABŞ dollarına satılıb.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti də 1,05 ABŞ dolları və ya 1,09 % azalaraq 95,13 ABŞ dollarına geriləyib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları götürülüb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" markalı neftin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də 15,81 ABŞ dolları, ən yüksək qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 ABŞ dolları olub.

Azərbaycanda bu markalı neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 % təşkil edir.

Paylaş:
149

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev COP31-in Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün Antalyadakı Ekspo Mərkəzinə gedib

Cəmiyyət

Sabah 16 dərəcə isti olacaq - Proqnoz

İqtisadiyyat

Bəzi sahələrdə saatlıq əməkhaqqı sistemi yaradılacaq

İqtisadiyyat

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 38,9 milyard dollara çatıb

Cəmiyyət

Deputatdan mənzil təminatı ilə bağlı təklif – Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə pul kompensasiyası verilsin

Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb

Sabah 16 dərəcə isti olacaq - Proqnoz

Onkoloji xəstələr və əlilliyi olan şəxslər üçün maliyyə təminatının artırılması təklif olunur

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

QDF-in maliyyə dəstəyi ilə Laçının “Bəylik Bağları”nda ağacəkmə aksiyası keçirildi - FOTO

Avant Group AIREX 2026 sərgisində yeni irimiqyaslı Caspi Yards layihəsini təqdim etdi - FOTO - VİDEO

Yasamalda yanğın işi: Zərərçəkmişlər Vüqar Abbasovdan da şikayətçi oldu

TDT üçün yeni coğrafi-siyasi, ideoloji düstur: "Avrasiyanın təhlükəsiz, azad ruhlu “Heartland"i

Son xəbərlər

Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı artıb

Bu gün, 13:13

Deputatdan mənzil təminatı ilə bağlı təklif – Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə pul kompensasiyası verilsin

Bu gün, 13:08

Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 13:03

"Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb

Bu gün, 12:58

COP31-in prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətinə təşəkkür edib

Bu gün, 12:50

Sabah 16 dərəcə isti olacaq - Proqnoz

Bu gün, 12:36

İlham Əliyev COP31-in Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün Antalyadakı Ekspo Mərkəzinə gedib

Bu gün, 12:24

Onkoloji xəstələr və əlilliyi olan şəxslər üçün maliyyə təminatının artırılması təklif olunur

Bu gün, 12:17

ICESCO-nun Baş direktoru COP 31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib

Bu gün, 12:12

Bəzi sahələrdə saatlıq əməkhaqqı sistemi yaradılacaq

Bu gün, 12:06

İrandan Azərbaycana 34 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 11:56

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 38,9 milyard dollara çatıb

Bu gün, 11:52

Azərbaycanda maaşın gizlədilməsinə dair yeni mexanizm tətbiq olunacaq

Bu gün, 11:47

Qubada 2 qardaş qəzaya düşdü, biri öldü

Bu gün, 11:43

Prezident həmkarına başsağlığı verdi

Bu gün, 11:24

Arvadının vurduğu iynədən şoka düşüb öldü

Bu gün, 11:23

Bakıda avtomobil körpüdən yola aşıb - FOTO

Bu gün, 11:12

Keniya Azərbaycanda səfirlik açacaq

Bu gün, 11:10

Nəqliyyat və rabitə sektorunda artım, sənayedə azalma – 10 ayın göstəriciləri

Bu gün, 11:09

Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M-4 avtomobil yolunun inşası ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

Bu gün, 11:04
Bütün xəbərlər