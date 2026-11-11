Azərbaycan XİN Polşa və Anqolanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Polşanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında post paylaşılıb.
"Milli Gün münasibətilə Polşa xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd edilib.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Poland on the occasion of Poland’s National Day! Happy National Day! 🇵🇱 @PolandMFA https://t.co/d7C8oZLF7l — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 11, 2026
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