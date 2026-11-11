Qubada 2 qardaş qəzaya düşdü, biri öldü
Qubada ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Tüləkəran kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, "Lada-Niva" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək nəqliyyat vasitəsini dərəyə aşırıb. Nəticədə sürücü və iki sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Sərnişinlərdən biri xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Ölən və yaralanan şəxslərin kimliyi dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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