Avro və rubl ucuzlaşdı - Valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,78 % azalaraq 1,8832 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,62 % azalaraq 2,0549 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8832
|
100 Rusiya rublu
|
2,0549
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1627
|
1 Belarus rublu
|
0,5771
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1279
|
1 Çexiya kronu
|
0,0772
|
1 Çin yuanı
|
0,2547
|
1 Danimarka kronu
|
0,2519
|
1 Gürcü larisi
|
0,6574
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0182
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2541
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1703
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0404
|
1 İsrail şekeli
|
0,5353
|
1 Kanada dolları
|
1,1921
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4569
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3802
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5162
|
1 Moldova leyi
|
0,0942
|
1 Norveç kronu
|
0,1777
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6128
|
1 Polşa zlotası
|
0,4269
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3523
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0160
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3229
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2974
|
Türk lirəsi
|
0,0338
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0375
|
Yapon yeni
|
1,0641
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9445
|
Qızıl
|
6761,4440
|
Gümüş
|
87,5475
|
Platin
|2615,5520
|
Palladium
|
1760,9705