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Cəmiyyət

Avro və rubl ucuzlaşdı - Valyuta məzənnələri açıqlandı

1news Redaksiyası09:14 - Bu gün
Avro və rubl ucuzlaşdı - Valyuta məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,78 % azalaraq 1,8832 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,62 % azalaraq 2,0549 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,8832

100 Rusiya rublu

2,0549

1 Avstraliya dolları

1,1627

1 Belarus rublu

0,5771

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1279

1 Çexiya kronu

0,0772

1 Çin yuanı

0,2547

1 Danimarka kronu

0,2519

1 Gürcü larisi

0,6574

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0182

1 İngilis funt sterlinqi

2,2541

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1703

1 İsveçrə frankı

2,0404

1 İsrail şekeli

0,5353

1 Kanada dolları

1,1921

1 Küveyt dinarı

5,4569

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3802

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5162

1 Moldova leyi

0,0942

1 Norveç kronu

0,1777

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6128

1 Polşa zlotası

0,4269

1 Rumıniya leyi

0,3523

1 Serbiya dinarı

0,0160

1 Sinqapur dolları

1,3229

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,2974

Türk lirəsi

0,0338

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0375

Yapon yeni

1,0641

Yeni Zelandiya dolları

0,9445

Qızıl

6761,4440

Gümüş

87,5475

Platin

2615,5520

Palladium

1760,9705

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