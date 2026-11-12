 Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1,79 milyona çatıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1,79 milyona çatıb

Qafar Ağayev10:04 - Bu gün
Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1,79 milyona çatıb

2026-cı il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 790,8 min nəfər təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilib.

Qeyd olunub ki, muzdla çalışanların 836,8 min nəfəri dövlət, 954 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib.

Muzdla çalışan işçilərin 18,7 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 17,6 faizi təhsil, 13,9 faizi sənaye, 8,6 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,9 faizi tikinti, 6,1 faizi dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat sahələrində məşğul olub.

Bundan başqa, işçilərin 4,4 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 4 faizi peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 2,5 faizi maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 2,3 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrinin payına düşüb. Muzdla çalışanların 15 faizi isə iqtisadiyyatın digər sahələrində fəaliyyət göstərib.

Eyni zamanda, 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 172,7 manat təşkil edib. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,8 faiz artıb.

Paylaş:
32

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib

İqtisadiyyat

Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1,79 milyona çatıb

Cəmiyyət

Avro və rubl ucuzlaşdı - Valyuta məzənnələri açıqlandı

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub

İqtisadiyyat

Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1,79 milyona çatıb

Bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb

Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı artıb

Bəzi sahələrdə saatlıq əməkhaqqı sistemi yaradılacaq

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı artıb

"Azeri Light" bahalaşdı

Bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb

Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin ləğvetmə balansını təsdiqləyəcək

Son xəbərlər

Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1,79 milyona çatıb

Bu gün, 10:04

Şəmkirdə ölümlə nəticələnən dəhşətli qəzanın səbəbi bilindi

Bu gün, 10:01

“Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qəbul edilən Konstitusiya müstəqil dövlətçiliyimizin hüquqi təməlini formalaşdırıb” - ŞƏRH

Bu gün, 09:51

General-mayor Natiq Əliyevin qızı saxlanıldı - SƏBƏB

Bu gün, 09:42

UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək

Bu gün, 09:34

Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 09:23

Avro və rubl ucuzlaşdı - Valyuta məzənnələri açıqlandı

Bu gün, 09:14

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub

Bu gün, 09:10

Azərbaycanda Konstitusiya Günüdür

Bu gün, 09:00

Fərhad Məmmədov: BMT-nin zəifləməsi fonunda dünya beynəlxalq nizamdan nizamsızlığa doğru gedir

Bu gün, 08:58

Komitə: İrəvanda Göy məscidin zalına erməni şairin adının verilməsi sülh prosesinə qarşı təxribatdır

11 / 11 / 2026, 21:16

Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI

11 / 11 / 2026, 17:52

Mehriban Əliyeva ilə Əminə Ərdoğan bir arada - FOTOLAR

11 / 11 / 2026, 17:47

Bu il 26 erkən və məcburi evlilik qeydə alınıb

11 / 11 / 2026, 17:39

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər - YENİLƏNİB 2

11 / 11 / 2026, 17:33

"Sabah"ın basketbolçusu Cerri Bleyks: "Trabzonspor"la matçda sabit çıxış etdiyimizi sübuta yetirdik"

11 / 11 / 2026, 17:26

“Elmi islahatlar və innovasiya” mövzusunda ikinci təlim-müzakirə sessiyası keçirilib - FOTO

11 / 11 / 2026, 17:04

İtaliyada 300-dən çox məktəb partlayış təhlükəsi barədə mesajlara görə təxliyə edilib

11 / 11 / 2026, 17:02

Azərbaycanda 30-a yaxın istiqamətdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

11 / 11 / 2026, 16:55

Məktəblər üçün texniki dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb

11 / 11 / 2026, 16:35
Bütün xəbərlər