Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 388 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Maliyyə Nazirliyi 388 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin 9 aylıq hesabatında bildirilir.
Sənədə əsasən, bu işlərdən 204-ü başa çatıb. Nəticədə 81 milyon manat qənaət edilib.
Hesabat dövründə həmçinin nazirlik 24 cinayət işinə zərərcəkmiş şəxs qismində cəlb olunub. Hesabat dövründə 3 cinayət işi başa çatıb ki, son nəticədə 3,5 milyon manat bərpa olunub.
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