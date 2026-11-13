 Babək Hüseynov: SOCAR 40%-dən yüksək neftvermə əmsalına nail olmağı hədəfləyir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Babək Hüseynov: SOCAR 40%-dən yüksək neftvermə əmsalına nail olmağı hədəfləyir

Qafar Ağayev17:27 - Bu gün
Babək Hüseynov: SOCAR 40%-dən yüksək neftvermə əmsalına nail olmağı hədəfləyir

“Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) yatağında yekun neftvermə əmsalının 40 faizdən çox olacağı gözlənilir”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti Babək Hüseynov deyib.

O bildirib ki, AÇG yatağı indiyədək milyonlarla barel neft hasil edilməsi ilə yanaşı, hələ də hasil olunmalı milyardlarla barel neft ehtiyatına malikdir. Yataq öz miqyasına, keçiriciliyinə, məsaməliliyinə və digər geoloji göstəricilərinə görə dünyanın ən qabaqcıl neft aktivlərindən biridir.

SOCAR vitse-prezidenti qeyd edib ki, yataq artıq hasilatın pik həddinə çatıb və hazırda təbii tənəzzül mərhələsini yaşayır. Belə bir şəraitdə əsas məqsəd mövcud aktivdən maksimum dəyər əldə etmək və onun hasilat potensialından mümkün qədər səmərəli istifadə etməkdir.

B.Hüseynovun sözlərinə görə, SOCAR bu məqsədlə yatağın gələcək hasilat potensialının qiymətləndirilməsi prosesində operator BP ilə birgə işləmək qərarına gəlib. Tərəflər arasında əsas müzakirə mövzularından biri AÇG üzrə yekun neftvermə əmsalının müəyyənləşdirilməsi olub.

O vurğulayıb ki, aparılan birgə qiymətləndirmələr nəticəsində yatağın yekun neftvermə əmsalının 40 faizdən yüksək ola biləcəyi qənaətinə gəlinib. Bu göstəricinin müəyyənləşdirilməsində neftin keyfiyyəti, yatağın xüsusiyyətləri və mövcud infrastruktur nəzərə alınıb.

SOCAR rəsmisi bildirib ki, 40 faizdən yüksək yekun neftvermə əmsalı dünya neft sənayesi üçün də olduqca yüksək göstəricilərdən hesab olunur.

Onun sözlərinə görə, bu potensialın reallaşdırılması üçün yataqda genişmiqyaslı seysmik tədqiqatlar və digər texniki işlər aparılır. SOCAR-ın yanaşması BP-dən layihənin iqtisadi məhdudiyyətlərə əsaslanan deyil, ilk növbədə texniki baxımdan mümkün olan bütün variantlarının qiymətləndirilməsini tələb etmək olub.

B.Hüseynov qeyd edib ki, SOCAR da prosesə özünün müstəqil texniki qiymətləndirməsi ilə qoşulub. Nəticədə AÇG yatağının yenilənməsi istiqamətində SOCAR və BP-nin birgə texniki baxışına əsaslanan yanaşma formalaşdırılıb.

O əlavə edib ki, məqsəd Azərbaycanın ən mühüm neft aktivlərindən biri olan AÇG-nin real potensialını tam müəyyənləşdirmək, texniki imkanları vahid layihə çərçivəsində birləşdirmək və yatağın gələcək hasilat imkanlarını maksimum dərəcədə reallaşdırmaqdır.


 

Paylaş:
175

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Türkiyədəki helikopter qəzası ilə bağlı başsağlığı verdi

Mövqe

Yollarda ölüm və xəsarətlər: - Qəzaları azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? - BDYPİ və ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb

Cəmiyyət

Yeməkdən gündəlik alış-verişə: çatdırılma səbətlərində nə var? - FOTO

İqtisadiyyat

Babək Hüseynov: SOCAR 40%-dən yüksək neftvermə əmsalına nail olmağı hədəfləyir

Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub – FOTO/VİDEO

tpe-nin icraçı direktoru Rüstəm İsmayılov BMT-nin iqlim konfransında məruzə ilə çıxış edib - FOTO

Azərbaycan neftinin qiyməti aşağı düşüb

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti aşağı düşüb

tpe-nin icraçı direktoru Rüstəm İsmayılov BMT-nin iqlim konfransında məruzə ilə çıxış edib - FOTO

Qızıl və gümüşün qiyməti bahalaşdı

Azərbaycanda istiqrazların satışından yaranan fərq vergitutma obyekti olacaq

Son xəbərlər

Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb

Bu gün, 17:54

Azərbaycanda dəmir yolu ilə sərnişindaşımada rekord göstərici qeydə alınıb

Bu gün, 17:44

Azərbaycanda işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:43

Tovuzda hamilə qadını bıçaqlayan şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:29

Babək Hüseynov: SOCAR 40%-dən yüksək neftvermə əmsalına nail olmağı hədəfləyir

Bu gün, 17:27

Yollarda ölüm və xəsarətlər: - Qəzaları azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? - BDYPİ və ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 17:13

Güclü külək əsəcək – XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:07

“Laçından keçən ulduzlar” adlı yaradıcılıq gecəsi keçirildi - FOTO

Bu gün, 17:07

Nərimanovda kafedə baş verən insidentlə bağlı cinayət işi açılıb

Bu gün, 16:58

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində maliyyə savadlılığı və kibertəhlükəsizlik mövzusunda təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:54

Bakıda skuterlərdən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 16:43

Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub

Bu gün, 16:20

Azərbaycan XİN BƏƏ-yə başsağlığı verib

Bu gün, 16:10

Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 15:59

Eduard Məmmədov 13-cü dəfə Avropa çempionu oldu - Foto - Video

Bu gün, 15:59

Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 388 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub

Bu gün, 15:46

Yeməkdən gündəlik alış-verişə: çatdırılma səbətlərində nə var? - FOTO

Bu gün, 15:34

Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilib

Bu gün, 15:24

Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaq

Bu gün, 15:15

Naxçıvanda yük maşınında 29,4 kiloqram metamfetamin tapılıb - VİDEO

Bu gün, 15:10
Bütün xəbərlər