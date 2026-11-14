 ABŞ-da ölkə üzrə bütün uçuşlar dayandırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

ABŞ-da ölkə üzrə bütün uçuşlar dayandırılıb

1news Lab01:43 - Bu gün
ABŞ-da ölkə üzrə bütün uçuşlar dayandırılıb

ABŞ-da ölkə üzrə bütün uçuşların yerə endirilməsi barədə göstəriş verilib, nəticədə ölkə ərazisində təyyarələrin havaya qalxması dayandırılıb. Təlimata əsasən, uçuşa hazırlaşan bütün təyyarələr növbəti bildirişədək yerdə qalmalıdır.

ABŞ-ın Federal Aviasiya Administrasiyasından (FAA) bildirilib ki, qərar təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlar səbəbindən qəbul edilib.

ABŞ-a gələn beynəlxalq reyslərə fərdi qaydada baxılacaq. Qərara nəyin səbəb olduğu barədə sualların artması fonunda FAA təcili tədbirin səbəbi ilə bağlı təfərrüatları açıqlamayıb.

Ölkə üzrə uçuşların dayandırılması ilə bağlı belə addım sentyabrın 11-dən bəri yalnız daha bir dəfə atılıb.

Paylaş:
121

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Türkiyədəki helikopter qəzası ilə bağlı başsağlığı verdi

Siyasət

Cavid Vəliyev: Azərbaycan və Böyük Britaniya əməkdaşlığı strateji səviyyəyə yüksəlir

Mövqe

Yollarda ölüm və xəsarətlər: - Qəzaları azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? - BDYPİ və ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb

Dünya

ABŞ-da ölkə üzrə bütün uçuşlar dayandırılıb

Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilib

Türkiyədə axtarılan kriminal qruplaşma üzvü Azərbaycanda tutuldu

Tramp: ABŞ-yə İranla razılaşma artıq lazım deyil

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Malayziyada sel nəticəsində 8 nəfər itkin düşüb

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

İran Hörmüz boğazında iki neft tankerinin minaya düşdüyünü açıqladı

İraqda 61 məktəbli xəstəxanaya yerləşdirilib

Son xəbərlər

Cavid Vəliyev: Azərbaycan və Böyük Britaniya əməkdaşlığı strateji səviyyəyə yüksəlir

Bu gün, 01:57

ABŞ-da ölkə üzrə bütün uçuşlar dayandırılıb

Bu gün, 01:43

Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb

13 / 11 / 2026, 17:54

Azərbaycanda dəmir yolu ilə sərnişindaşımada rekord göstərici qeydə alınıb

13 / 11 / 2026, 17:44

Azərbaycanda işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb

13 / 11 / 2026, 17:43

Tovuzda hamilə qadını bıçaqlayan şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

13 / 11 / 2026, 17:29

Babək Hüseynov: SOCAR 40%-dən yüksək neftvermə əmsalına nail olmağı hədəfləyir

13 / 11 / 2026, 17:27

Yollarda ölüm və xəsarətlər: - Qəzaları azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? - BDYPİ və ekspertdən ŞƏRH

13 / 11 / 2026, 17:13

Güclü külək əsəcək – XƏBƏRDARLIQ

13 / 11 / 2026, 17:07

“Laçından keçən ulduzlar” adlı yaradıcılıq gecəsi keçirildi - FOTO

13 / 11 / 2026, 17:07

Nərimanovda kafedə baş verən insidentlə bağlı cinayət işi açılıb

13 / 11 / 2026, 16:58

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində maliyyə savadlılığı və kibertəhlükəsizlik mövzusunda təlim keçirilib - FOTO

13 / 11 / 2026, 16:54

Bakıda skuterlərdən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

13 / 11 / 2026, 16:43

Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub

13 / 11 / 2026, 16:20

Azərbaycan XİN BƏƏ-yə başsağlığı verib

13 / 11 / 2026, 16:10

Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb

13 / 11 / 2026, 15:59

Eduard Məmmədov 13-cü dəfə Avropa çempionu oldu - Foto - Video

13 / 11 / 2026, 15:59

Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 388 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub

13 / 11 / 2026, 15:46

Yeməkdən gündəlik alış-verişə: çatdırılma səbətlərində nə var? - FOTO

13 / 11 / 2026, 15:34

Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilib

13 / 11 / 2026, 15:24
Bütün xəbərlər