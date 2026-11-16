Tarixi görüş: ABŞ, Çin və Rusiya liderləri bir araya gələcək
ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Çin Sədri Si Cinpin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu həftə Çində ilk dəfə üçtərəfli formatda görüşəcəklər.
1news.az xəbər verir ki, Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammiti çərçivəsində keçiriləcək görüşdə əsas diqqətin nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınmasına yönələcəyi gözlənilir. İran və Ukrayna müharibəsinin də müzakirə olunacağı ehtimal edilir.
Tramp daha əvvəl dünyanın ən böyük nüvə arsenalına malik ölkələri arasında yeni razılaşmanın əldə oluna biləcəyini bildirmişdi.
Ağ Evin mətbuat katibi Oliviya Uels jurnalistlərə açıqlamasında Trampın nüvə silahlarının azaldılması məsələsini müzakirə edəcəyini bildirib.
"Prezident Trampın fikrincə, nüvə silahlarının yayılması son dərəcə təhlükəlidir", - deyə o qeyd edib.
Çin Xarici İşlər Nazirliyi görüşün cümə axşamı ölkənin cənubundakı Şınçjen şəhərində keçiriləcəyini açıqlayıb. Kreml də Putinin sammitdə iştirakını təsdiqləyib.
Liderlərin münasibətləri və Ukrayna məsələsi
Si Cinpin 2013-cü ildə Çin rəhbəri vəzifəsinə gəldikdən sonra Putinlə onlarla dəfə görüşüb. İki ölkə arasında yaxın tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşıb.
Çin Ukrayna müharibəsində neytral olduğunu bəyan etsə də, NATO müttəfiqləri Pekinin Rusiyaya hərbi dəstək göstərdiyini düşünürlər. Qərbin qiymətləndirmələrinə görə, Çin texnologiya, avadanlıq və görüntüləmə məlumatları ilə Moskvanın hərbi imkanlarına töhfə verir.
Tramp və Putin isə indiyədək yeddi dəfə üz-üzə görüşüblər. Onların son görüşü 2025-ci ildə Alyaskada baş tutub.
ABŞ və Rusiya arasında nüvə silahlarına dair sonuncu sazişin müddəti fevral ayında başa çatıb. Çin isə nüvə arsenalını sürətlə genişləndirir.
Yeni nüvə sazişi gözlənilmir
ABŞ rəsmiləri görüşdən nüvə silahları ilə bağlı yeni razılaşma əldə olunacağını gözləmirlər. Onların fikrincə, bu təmas gələcək danışıqlar üçün başlanğıc xarakteri daşıyacaq.
ABŞ-nin yüksək vəzifəli rəsmilərindən biri bildirib ki, görüşü üç ölkə arasında, xüsusilə liderlər səviyyəsində ilk təmas kimi qiymətləndirmək lazımdır.
Rəsmilərin sözlərinə görə, İran məsələsinin də müzakirəsi planlaşdırılır. Ukrayna müharibəsinin gündəliyə daxil edilib-edilməyəcəyi isə hələlik dəqiqləşməyib.
Zelenski "Yalta 2" ssenarisindən narahatdır
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski üç liderin görüşünün Kiyevin iştirakı olmadan Ukraynanın gələcəyinə dair razılaşmalarla nəticələnə biləcəyindən narahatlığını ifadə edib.
"Bunun nüfuz dairələrinin yenidən bölüşdürülməsi ilə nəticələnəcək 'Yalta 2, 3, 4'ə çevrilməsini qətiyyən istəmirik", - deyə Zelenski ötən ay jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
O, bu ifadə ilə 1945-ci ildə Krımda keçirilən və müharibədən sonrakı dünya nizamının formalaşmasında mühüm rol oynayan Yalta konfransına işarə edib.
ABŞ rəsmisinin məlumatına görə, İlon Maskın da Trampın Çin səfərində iştirakı gözlənilir. Lakin o, üçtərəfli görüşə qatılmayacaq.