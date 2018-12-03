Певица Федая Лачин выходит на свободу

Федая Лачин, арестованная за оказание помощи в побеге заключенным в Баку, во вторник, 29 октября, выходит на свободу.

Как сообщили 1news.az в Бакинском апелляционном суде, 1 октября 2019 года на процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова срок наказания Федаи Лачин был сокращен с 5 до 2 лет лишения свободы.

«Этот срок заканчивается утром 29 октября, так как Федаи Лачин была арестована 30 октября 2017 года», - подчеркнули в суде.

Напомним, что Ф.Лачин была привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу, возбужденному по факту побега ранее судимого, обвиняемого по различным статьям УК АР Этибара Алекбер оглу Мамедова («Бродяга Этибар») (1980 года рождения), и ранее не судимого, обвиняемого по различным статьям УК АР Али Расим оглу Агами («Крутой Али») (1989 года рождения).

Через несколько дней один из сбежавших заключенных Али Агами был задержан в городе Ширван, а Этибар Мамедов ликвидирован при оказании сопротивления сотрудникам полиции во время задержания.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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