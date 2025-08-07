 Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Qafar Ağayev13:23 - Bu gün
Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Avazada davam edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Dənizə Çıxışı Olmayan İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr üzrə III Konfransı çərçivəsində avqustun 6-da “Azərbaycan milli günü” keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, tədbirin əsas məqsədi Azərbaycanın zəngin mədəni və mənəvi irsini beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etməkdir.

Açılışı keçirilən "Azərbaycanın milli irsinin inciləri” adlı sərgi ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Sərgidə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri və müxtəlif xalça məktəblərinə aid nümunələr, milli geyimlər, kəlağayı, şəbəkə və tikmə sənəti inciləri təqdim edilib.

Ziyarətçilər sənət əsərlərini izləməklə yanaşı, xalça toxuma, şəbəkə düzəltmə, kəlağayı bəzəmə və zərgərlik üzrə ustad dərslərində də iştirak ediblər. Sərgi məkanında eyni zamanda canlı musiqi ifaları və milli rəqslər nümayiş olunub.

Tədbirin kulinariya zonası da ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Burada milli yemək və şirniyyat nümunələrimiz təqdim edilib. İştirakçılar bir sıra yeməklərimizin hazırlanma prosesini izləyib, onların dadına baxıblar.

Milli gün çərçivəsində axşam saatlarında Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirakı ilə möhtəşəm konsert proqramı da keçirilib.

Xalq artistləri Alim Qasımov, Gülyanaq Məmmədova, Əməkdar artistlər Fərqanə Qasımova, Ramil Qasımov, Nərgiz Kərimova, Sahib Paşazadə, eləcə də Aşıq Samirə və Aşıq Əli, "Natiq" ritm qrupu və Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı bir-birindən maraqlı ifaları ilə tamaşaçıların qəlbini fəth edib.

Konsert proqramı böyük maraq doğurub, alqışlarla qarşılanıb.

Avazada “Azərbaycanın milli irsinin inciləri” sərgisi avqustun 8-dək davam edəcək.

Paylaş:
45

Aktual

Cəmiyyət

İxtisas seçimində diqqət olunmalı məqamlar – Seçimi abituriyent, valideyn, yoxsa ekspert etməlidir?

Dünya

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

7 nəfərin öldüyü qəzada hər iki nəqliyyat vasitəsinin buraxılış sənədləri olmayıb - RƏSMİ

Cəmiyyət

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

Mədəniyyət

Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Murad Arifin “azəri” ifadəsi ilə bağlı paylaşımına Əfsələddin Ağalarovdan CAVAB

Türkmənistanda “Azərbaycan Milli Günü” – Mədəni İrsimizin Parlaq Təqdimatı

Bu gün Xalq artisti Həqiqət Rzayevanın anım günüdür

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Arif Babayevlə vida mərasimi Beynəlxalq Muğam Mərkəzində olacaq

Mədəniyyət Nazirliyində Xalq artisti Fəxrəddin Manafovla görüş olub

Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Bu gün Xalq artisti Həqiqət Rzayevanın anım günüdür

Son xəbərlər

BDU-da yeni ixtisas: Xüsusi pedaqogika

Bu gün, 14:49

Təmir işləri ilə əlaqədar Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir

Bu gün, 14:02

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 13:53

Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Bu gün, 13:23

DYP-dən sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərənlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 13:03

41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:58

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:46

Bakı Metropoliteni iyul ayında 16 milyon sərnişinə xidmət göstərib

Bu gün, 12:27

Kreml açıqladı: Putin və Tramp görüşəcək

Bu gün, 12:17

Pakistanda keçiriləcək hərbi paradda iştirak edəcək şəxsi heyət yola düşüb

Bu gün, 11:50

Paytaxtda 10 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır

Bu gün, 11:45

7 nəfərin öldüyü qəzada hər iki nəqliyyat vasitəsinin buraxılış sənədləri olmayıb - RƏSMİ

Bu gün, 11:25

DİN: Ötən gün 89 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 11:24

Hərbi qulluqçularımız “Agile Spirit - 2025” təlimində iştirak edirlər

Bu gün, 11:15

Qazaxıstan və Azərbaycan Alaköldə sanatoriyanın tikintisi üzrə iş aparır

Bu gün, 11:09

“Agro Dairy”də taxıl biçini mövsümü rekord göstəricilərlə yekunlaşıb - FOTO

Bu gün, 11:00

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

Bu gün, 10:59

“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

Bu gün, 10:57

Zirə kəndinin bəzi hissələrində işıq olmayacaq

Bu gün, 10:37

Azərbaycan Mərkəzi Asiya-Sakit Okean Akkreditasiya Əməkdaşlığına üzv olub

Bu gün, 10:23
Bütün xəbərlər