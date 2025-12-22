 Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

09:26 - Bu gün
Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

22-26 dekabr tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyindən (MN) məlumat verilib.

"Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - məlumatda deyilir.

Paylaş:
148

Aktual

Rəsmi

Tatarıstanın Rəisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda

Cəmiyyət

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanda 2026-cı il “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilib

Cəmiyyət

Daxili işlər naziri gənclərin sırasından seçim edib - FOTO

ƏÜO-da “Gizir hazırlığı kursu”nun buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Ceyhun Bayramov diplomatik fəaliyyəti başa çatan BMT Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Araşdırma: Marsda vaxt Yerə nisbətən daha sürətli keçir

Redaktorun seçimi

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Sizin üçün xəbərlər

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO

DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

Son xəbərlər

Daxili işlər naziri gənclərin sırasından seçim edib - FOTO

Bu gün, 17:49

ƏÜO-da “Gizir hazırlığı kursu”nun buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:41

Dağıstanın rəhbəri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:39

BYD Çində 90 min “plug-in hybrid” avtomobili geri çağıracaq

Bu gün, 17:32

Ceyhun Bayramov diplomatik fəaliyyəti başa çatan BMT Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Bu gün, 17:14

Araşdırma: Marsda vaxt Yerə nisbətən daha sürətli keçir

Bu gün, 17:01

Sumqayıtda “işə düzəltmək” adı altında dələduzluq edən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:52

“Sherlock Park” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:42

Son iki gündə pirotexniki vasitələr satan 8 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 16:37

Tatarıstanın Rəisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:33

Bu axşam “Nar”da böyük həyəcan – 9-cu avtomobil sahibini tapır!

Bu gün, 16:25

İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda

Bu gün, 15:23

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:20

“İçərişəhər”də qatarlar artıq dönə biləcək

Bu gün, 15:17

65 məktəbdə peşə təmayüllü siniflər fəaliyyət göstərir

Bu gün, 15:03

Kolumbiya səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

Bu gün, 15:00

Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək

Bu gün, 14:58

Ötən həftə min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:55

Azərbaycanda 2026-cı il “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilib

Bu gün, 14:43

Bakı İstintaq Təcridxanasında amnistiya aktının icrası həyata keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:59
Bütün xəbərlər