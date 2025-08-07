 Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub

Qafar Ağayev17:08 - Bu gün
Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) “112” qaynar telefon xəttinə Masallı rayonunun Qəriblər kəndində meşə massivində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb edilib.

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqə idarəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən daha böyük əraziyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində 1 hektar sahədə quru ot və kol-kos yanıb.

Meşə zolağı yanğından mühafizə olunub.

Paylaş:
47

Aktual

Müsahibə

Günahı təcavüz edən 64 yaşlı kişidə yox, 4 yaşlı uşaqda görənlər... - “Əməlli-başlı faciədir” – ŞƏRH

Cəmiyyət

Bakıda Mərkəzi Parka daha 21 hektar ərazi əlavə olunacaq, böyük süni göl yaradılacaq

Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Dünya

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub

ADY və Gürcüstan Dəmir Yolları əməkdaşlığı genişləndirir: BTQ-nin inkişafı ön planda

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Planşet və Airfryer: Müasir evin ayrılmaz köməkçiləri

Məktəblilərimiz Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasında üç medal qazanıblar

50 AZN-ə 30 gün ərzində uşağınız 12 yerdə əylənsin? Play10 ilə bu artıq mümkündür!

Qida obyektlərinə dair ümumi gigiyena tələblərinin yerinə yetirilməməsi inzibati məsuliyyət yaradır

Son xəbərlər

Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 17:51

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 17:48

Günahı təcavüz edən 64 yaşlı kişidə yox, 4 yaşlı uşaqda görənlər... - “Əməlli-başlı faciədir” – ŞƏRH

Bu gün, 17:27

Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub

Bu gün, 17:08

AFFA-da klub nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Bu gün, 16:45

ADY və Gürcüstan Dəmir Yolları əməkdaşlığı genişləndirir: BTQ-nin inkişafı ön planda

Bu gün, 16:43

Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçıları Şuşada olublar - FOTO

Bu gün, 16:32

İsti hava dalğası zəifləyəcək

Bu gün, 16:05

Türkmənistanda keçirilən beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan milli kulinariya ənənələri nümayiş olunub

Bu gün, 15:57

Bakıda Mərkəzi Parka daha 21 hektar ərazi əlavə olunacaq, böyük süni göl yaradılacaq

Bu gün, 15:43

Agentlik indiyə qədər I sinfə qəbul edilən uşaqların sayını açıqlayıb

Bu gün, 15:20

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 15:07

BDU-da yeni ixtisas: Xüsusi pedaqogika

Bu gün, 14:49

Təmir işləri ilə əlaqədar Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir

Bu gün, 14:02

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 13:53

Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Bu gün, 13:23

DYP-dən sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərənlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 13:03

41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:58

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:46

Bakı Metropoliteni iyul ayında 16 milyon sərnişinə xidmət göstərib

Bu gün, 12:27
Bütün xəbərlər