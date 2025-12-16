 İrşad-da “Yaşıl Günlər” başladı! - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

İrşad-da “Yaşıl Günlər” başladı! - FOTO - VİDEO

10:55 - Bu gün
15 dekabr – 4 yanvar tarixlərində alıcıları “Yaşıl Günlər” kampaniyasında 70%-dək böyük endirimlər və hissəli ödəniş imkanları gözləyir.

Bu günlərdə müştərilər üçün xüsusi şərtlər də keçərli olacaq. Müştərilər məhsulların endirimli qiymətini 18 aya faizsiz, 6 aya isə komissiyasız bölə bilərlər. Həmçinin taksit kartlarından istifadə etməklə 24 aya qədər faizsiz hissəli ödəniş imkanından yararlana biləcəklər.

“Yaşıl Günlər” kampaniyası çərçivəsində İrşad mağazalar şəbəkəsində və onlayn satış platformalarında müştərilərə ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebel, smartfonlar və aksessuarlar 70%-ə qədər endirimlə təqdim olunur.

Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:

Mehtap qranit tava – 70% endirimlə: 49.99 AZN əvəzinə 19.99 AZN

Ardesto YCM-D060 qəhvəbişirən – 70% endirimlə: 69.99 AZN əvəzinə 20.99 AZN
Ardesto EKL-T31GW çaydan – 69% endirimlə: 64.99 AZN əvəzinə 19.99 AZN
Wonlex W9MAX smart saat – 64% endirimlə: 219.99 AZN əvəzinə 79.99 AZN
Taube - TBK124 kombi– 200 AZN endirimlə: 719.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN
HONOR 400 serialı smartfonlar– 20% endirimlə:
Samsung Galaxy A07– 60 AZN endirimlə: 249.99 AZN əvəzinə 189.99 AZN
iPhone 17 Pro ve Pro Max (256 GB) – 500 AZN endirimlə: 3599.99 AZN əvəzinə 3099.99 AZN

Kampaniyadan həm İrşad mağazalarında, həm də www.irshad.az

saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.

Əlaqə nömrəsi: *0171

Reklam hüququnda

