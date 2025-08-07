 Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib

Qafar Ağayev17:51 - Bu gün
Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən saxlanılmış Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin (RİH) sabiq başçısı İsmayıl Vəliyevin bir qisim əmlakları üzərində olan həbsin götürülməsi üçün “Xalq Bank” tərəfindən verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb.

1news.az xəbər verir ki, Ali Məhkəmədə hakim İlqar Qılıcovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul olunub.

Qərara əsasən, kassasiya şikayəti təmin edilib, sabiq icra başçısının dövlət nəfinə müsadirə olunmuş bir qisim əmlakı üzərində olan həbs “Xalq Bank”ın xeyrinə götürülüb.

Qeyd edək ki, sabiq icra başçısı İsmayıl Vəliyev və digərləri DTX tərəfindən keçirilən xüsusi əməliyyatla saxlanılıblar.

İstintaq orqanı tərəfindən İsmayıl Vəliyev və digərləri barəsində AR Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci (külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə), 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə - bu Məcəllənin 308.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda və ya seçkinin (referendumun) nəticələrinə təsir məqsədilə törədildikdə), 311.3.1-ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən rüşvət alma), 311.3.2-ci (təkrar rüşvət alma), 311.3.3-cü (külli miqdarda rüşvət alma) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı maddəsi ilə ittiham elan edilib.

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İsmayıl Vəliyev 10 il, RİH başçısının keçmiş birinci müavini Vurğun Əkbərov 9 il, icra başçısının digər müavini Gültəkin Sadıqova 6 il 6 ay, Memarlıq və Tikinti Şöbəsinin müdiri Vüqar Nağıyev 8 il, rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Əjdər Kərimov 8 il 6 ay, Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov 8 il, rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov isə 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilib.

Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə İsmayıl Vəliyevin cəzası 10 ildən 9 il 6 aya, Gültəkin Sadıqovanın cəzası 6 il 6 aydan 6 ilə, Əjdər Kərimovun cəzası isə 8 il 6 aydan 8 ilə endirilib.

Ali Məhkəmənin qərarına əsasən, İsmayıl Vəliyevin cəzası 6 il 2 aya, Telman Zahidovun cəzası 5 il 6 aya, Əjdər Kərimovun cəzası 5 il 10 aya, Anar Cəfərovun cəzası 5 il 6 aya, Vurğun Əkbərovun cəzası 6 ilə, Vüqar Nağıyevin cəzası isə 5 il 8 aya, Gültəkin Sadıqovanın cəzası isə 4 il 6 aya endirilib.

Paylaş:
41

Aktual

Müsahibə

Günahı təcavüz edən 64 yaşlı kişidə yox, 4 yaşlı uşaqda görənlər... - “Əməlli-başlı faciədir” – ŞƏRH

Cəmiyyət

Bakıda Mərkəzi Parka daha 21 hektar ərazi əlavə olunacaq, böyük süni göl yaradılacaq

Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Dünya

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub

ADY və Gürcüstan Dəmir Yolları əməkdaşlığı genişləndirir: BTQ-nin inkişafı ön planda

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

5-ci “Yüksəliş” müsabiqəsində ən çox qalib sayı ilə fərqlənən Kapital Bank liderlər yetişdirir

Sabahın hava proqnozu

“Başqalarının yollarda düşdüyü faciələr ibrət deyil?” - Elşad Hacıyevdən qəzalarla bağlı təsirli paylaşım

50 AZN-ə 30 gün ərzində uşağınız 12 yerdə əylənsin? Play10 ilə bu artıq mümkündür!

Son xəbərlər

Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 17:51

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 17:48

Günahı təcavüz edən 64 yaşlı kişidə yox, 4 yaşlı uşaqda görənlər... - “Əməlli-başlı faciədir” – ŞƏRH

Bu gün, 17:27

Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub

Bu gün, 17:08

AFFA-da klub nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Bu gün, 16:45

ADY və Gürcüstan Dəmir Yolları əməkdaşlığı genişləndirir: BTQ-nin inkişafı ön planda

Bu gün, 16:43

Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçıları Şuşada olublar - FOTO

Bu gün, 16:32

İsti hava dalğası zəifləyəcək

Bu gün, 16:05

Türkmənistanda keçirilən beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan milli kulinariya ənənələri nümayiş olunub

Bu gün, 15:57

Bakıda Mərkəzi Parka daha 21 hektar ərazi əlavə olunacaq, böyük süni göl yaradılacaq

Bu gün, 15:43

Agentlik indiyə qədər I sinfə qəbul edilən uşaqların sayını açıqlayıb

Bu gün, 15:20

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 15:07

BDU-da yeni ixtisas: Xüsusi pedaqogika

Bu gün, 14:49

Təmir işləri ilə əlaqədar Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir

Bu gün, 14:02

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 13:53

Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Bu gün, 13:23

DYP-dən sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərənlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 13:03

41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:58

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:46

Bakı Metropoliteni iyul ayında 16 milyon sərnişinə xidmət göstərib

Bu gün, 12:27
Bütün xəbərlər