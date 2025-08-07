 DİN: Ötən gün 89 cinayətin açılması təmin edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

DİN: Ötən gün 89 cinayətin açılması təmin edilib

Qafar Ağayev11:24 - Bu gün
DİN: Ötən gün 89 cinayətin açılması təmin edilib

Avqustun 6-da ölkə ərazisində qeydə alınan 60, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 29 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 54, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 37 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 30, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 10 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb.

Həmçinin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 4 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə, dələduzluğa görə axtarışda olan 3 nəfər isə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Paylaş:
60

Aktual

Cəmiyyət

İxtisas seçimində diqqət olunmalı məqamlar – Seçimi abituriyent, valideyn, yoxsa ekspert etməlidir?

Dünya

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

7 nəfərin öldüyü qəzada hər iki nəqliyyat vasitəsinin buraxılış sənədləri olmayıb - RƏSMİ

Cəmiyyət

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

Cəmiyyət

BDU-da yeni ixtisas: Xüsusi pedaqogika

Təmir işləri ilə əlaqədar Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edənlər saxlanıldı

DYP-dən sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərənlərə MÜRACİƏT

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

50 AZN-ə 30 gün ərzində uşağınız 12 yerdə əylənsin? Play10 ilə bu artıq mümkündür!

Sabahın hava proqnozu

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 58 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Qida obyektlərinə dair ümumi gigiyena tələblərinin yerinə yetirilməməsi inzibati məsuliyyət yaradır

Son xəbərlər

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib

Bu gün, 15:07

BDU-da yeni ixtisas: Xüsusi pedaqogika

Bu gün, 14:49

Təmir işləri ilə əlaqədar Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir

Bu gün, 14:02

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 13:53

Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Bu gün, 13:23

DYP-dən sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərənlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 13:03

41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:58

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:46

Bakı Metropoliteni iyul ayında 16 milyon sərnişinə xidmət göstərib

Bu gün, 12:27

Kreml açıqladı: Putin və Tramp görüşəcək

Bu gün, 12:17

Pakistanda keçiriləcək hərbi paradda iştirak edəcək şəxsi heyət yola düşüb

Bu gün, 11:50

Paytaxtda 10 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır

Bu gün, 11:45

7 nəfərin öldüyü qəzada hər iki nəqliyyat vasitəsinin buraxılış sənədləri olmayıb - RƏSMİ

Bu gün, 11:25

DİN: Ötən gün 89 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 11:24

Hərbi qulluqçularımız “Agile Spirit - 2025” təlimində iştirak edirlər

Bu gün, 11:15

Qazaxıstan və Azərbaycan Alaköldə sanatoriyanın tikintisi üzrə iş aparır

Bu gün, 11:09

“Agro Dairy”də taxıl biçini mövsümü rekord göstəricilərlə yekunlaşıb - FOTO

Bu gün, 11:00

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

Bu gün, 10:59

“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

Bu gün, 10:57

Zirə kəndinin bəzi hissələrində işıq olmayacaq

Bu gün, 10:37
Bütün xəbərlər