 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:42 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 18-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, cənub-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 3-6° isti, gündüz 7-11° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 774 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 60-65% olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında hava şəıraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 1° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 7-12° isti, dağlarda gecə 7-10° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-dək isti olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimalı var.

Paylaş:
155

Aktual

Rəsmi

Əbu-Dabidə İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub - FOTO

Cəmiyyət

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Köşə

2026-cı il: Müdafiə, təhlükəsizlik və iqtisadiyyatın canlanma ili

Cəmiyyət

Prezident Kitabxanasında “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - ...

Cəmiyyət

Qadın sevgi münasibətində yaşadığı kişinin həyat yoldaşının iş yerinə hücum edib

Bakıda avtobus hamilə qadını vurdu – “BakuBus”dan açıqlama

“Elm və təhsil obyektivdə” foto-video müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

İmişlidə pirotexniki vasitələr satan şəxslər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Şirvanda ürəyi dayanan 6 uşaq anasını xilas edən həkim kimdir? - FOTO

Hərbi attaşelərlə ilin yekununa dair toplantı keçirilib - FOTO

Allahşükür Paşazadə BMT Sivilizasiyalar Alyansının XI Qlobal Forumunda iştirak edəcək

Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Qadın sevgi münasibətində yaşadığı kişinin həyat yoldaşının iş yerinə hücum edib

Bu gün, 17:45

Bakıda avtobus hamilə qadını vurdu – “BakuBus”dan açıqlama

Bu gün, 17:16

“Elm və təhsil obyektivdə” foto-video müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Bu gün, 16:59

İmişlidə pirotexniki vasitələr satan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:56

Suad Qara üzr istədi: Mədəni dəyərlərimizə hər zaman böyük hörmətlə yanaşmışam

Bu gün, 16:25

Sahibə Qafarova Misirin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 16:21

“MTV” kanalına verilişdə səslənən fikirlərə görə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 15:17

Ukraynanın Kramatorsk şəhəri Rusiya PUA-larının hücumuna məruz qaldı

Bu gün, 15:15

Qətərin Baş prokuroru Azərbaycana səfərə dəvət olunub

Bu gün, 15:04

Azərbaycan və BMT arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

Bu gün, 14:35

Mütəşəkkil dəstə üzvlərində 47 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:03

Medianın İnkişafı Agentliyinin Müşahidə Şurasının ilin yekunlarına dair iclası keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:34

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Bu gün, 13:16

2026-cı il: Müdafiə, təhlükəsizlik və iqtisadiyyatın canlanma ili

Bu gün, 12:58

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb - VİDEO

Bu gün, 12:53

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Mərkəzi Bank 3 BOKT-un vəzifəli şəxsini cərimələyib

Bu gün, 12:16

Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO

Bu gün, 12:10

Əbu-Dabidə İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 11:41

Prezident Kitabxanasında “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:40
Bütün xəbərlər