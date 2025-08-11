 Tamah niyyəti ilə törədilən qətl hadisəsi üzrə iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Tamah niyyəti ilə törədilən qətl hadisəsi üzrə iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Qafar Ağayev13:14 - Bu gün
Tamah niyyəti ilə törədilən qətl hadisəsi üzrə iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Avqustun 8-də paytaxtın Nəsimi rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü İsgəndər Əliyevin yaşadığı evdə qətlə yetirilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, araşdırmalarla, avqustun 4-də, gecə saat 4 radələrində Fazil Feyzullayev və Ülvi Abasovun qabaqcadan əlbir olaraq tamah niyyəti ilə kirayədə birlikdə yaşadıqları İsgəndər Əliyevi yatarkən qətlə yetirmələrinə, daha sonra Fazil Feyzullayevin cinayəti gizlətmək məqsədilə meyiti hissələrə ayırıb sellofan paketlərə yığaraq Ağsu rayonuna gedib müxtəlif yerlərə tullamasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 (bir qrup şəxs tərəfindən adam öldürmə), 120.2.5 (tamah məqsədi ilə adam öldürmə), 120.2.9 (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə) və 245-ci (meyit üzərində təhqiredici hərəkət) maddələri ilə cinayət işi istintaq olunur.

Toplanmış sübutlar əsasında Fazil Feyzullayev və Ülvi Abasov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub, istintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq aparılır.

Paylaş:
37

Aktual

Cəmiyyət

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Rəsmi

İordaniyanın Kralı İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

50 AZN-ə 30 gün ərzində uşağınız 12 yerdə əylənsin? Play10 ilə bu artıq mümkündür!

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

Qida obyektlərinə dair ümumi gigiyena tələblərinin yerinə yetirilməməsi inzibati məsuliyyət yaradır

İxtisas seçimində diqqət olunmalı məqamlar – Seçimi abituriyent, valideyn, yoxsa ekspert etməlidir?

Son xəbərlər

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:17

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:10

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 13:44

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Bu gün, 13:38

Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 13:35

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndirilir SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:32

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 13:24

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

Tamah niyyəti ilə törədilən qətl hadisəsi üzrə iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:14

Yenilənmiş Toyota Corolla Cross: Texnoloji praktikliyin zərif nümunəsi

Bu gün, 13:12

Yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:08

Ötən həftə 1504 ha ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 12:57

İordaniyanın Kralı İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:39

ADY: Rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafikində dəyişikliklər edilib

Bu gün, 12:27

Şəmkirdə 2 qardaşı və daha bir nəfəri bıçaqlayan şəxs tutulub

Bu gün, 12:13

İran vətəndaşının narkokuryerliyə cəlb etdiyi azərbaycanlı saxlanılıb

Bu gün, 11:41

Azərbaycan Ukraynaya növbəti dəfə humanitar yardım göstərəcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 11:27

“Azerbaijan” və “Ilham Aliyev” həştəqləri “X” sosial şəbəkəsinin trendində!

Bu gün, 11:23

Bakı metrosu “Qarabağ”ın oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 11:21

Təhlükəli manevrlər edən “KamAZ” sürücüsü həbs olunub

Bu gün, 11:15
Bütün xəbərlər