 ABŞ-da evə düşən göy daşının Yer kürəsindən daha qədim olduğu müəyyən edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

ABŞ-da evə düşən göy daşının Yer kürəsindən daha qədim olduğu müəyyən edilib

Qafar Ağayev14:35 - Bu gün
ABŞ-da evə düşən göy daşının Yer kürəsindən daha qədim olduğu müəyyən edilib

ABŞ-ın Corciya ştatında iyun ayında bir evin damına düşən göy daşının Yer kürəsindən daha qədim olduğu müəyyən edilib.

1news.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Corciya Dövlət Universitetinin apardığı araşdırmaya görə, 26 iyun tarixində evin damını deşərək düşən göy daşı təxminən 4,56 milyard il əvvəl formalaşıb.

Bu isə onun Yer kürəsindən təxminən 20 milyon il daha qədim olduğunu göstərir.

Universitetin tədqiqatçısı Skott Harris bildirib ki, “Atmosferə daxil olan bu göy daşı, evə düşməzdən əvvəl uzun bir tarixə sahib idi”.

Məlumata görə, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Evin sahibləri isə hələ də ətraf ərazidə göy daşına aid qalıqlar tapdıqlarını deyiblər.

Paylaş:
65

Aktual

Cəmiyyət

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Müsahibə

Nərmin Xankişiyevanın hekayəsi: “TikTok”dakı gülməli ailə dramlarından “Oskar” xəyalına uzanan yol - FOTO - VİDEO

Rəsmi

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Cəmiyyət

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun qarşısına avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb

Sabahdan bu körpü 10 günlük bağlanacaq - XƏBƏRDARLIQ

Samuxda istifadəyə yararsız pestisid zərərsizləşdiriləcək

Xocavənd, Ağdərə və Zəngilandakı yanğınların söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

Donald Tramp, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirilir - CANLI

BDYPİ Şəmkirdə 7 nəfərin öldüyü ağır qəza ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB 2

Qida obyektlərinə dair ümumi gigiyena tələblərinin yerinə yetirilməməsi inzibati məsuliyyət yaradır

Son xəbərlər

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun qarşısına avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 17:07

Sabahdan bu körpü 10 günlük bağlanacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:52

Samuxda istifadəyə yararsız pestisid zərərsizləşdiriləcək

Bu gün, 16:49

Nərmin Xankişiyevanın hekayəsi: “TikTok”dakı gülməli ailə dramlarından “Oskar” xəyalına uzanan yol - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:41

Xocavənd, Ağdərə və Zəngilandakı yanğınların söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 16:15

“mygov” platformasına yeni məlumatlar inteqrasiya olunub

Bu gün, 15:28

Rezidenturaya qəbul imtahanının II mərhələsinin nəticələri elan olunub

Bu gün, 15:27

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər

Bu gün, 15:23

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

Bu gün, 14:56

Qusarda bacı-qardaş baltalanıb

Bu gün, 14:42

ABŞ-da evə düşən göy daşının Yer kürəsindən daha qədim olduğu müəyyən edilib

Bu gün, 14:35

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:17

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:10

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 13:44

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Bu gün, 13:38

Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 13:35

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndirilir SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:32

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 13:24

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

Tamah niyyəti ilə törədilən qətl hadisəsi üzrə iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:14
Bütün xəbərlər