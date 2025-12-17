Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO
Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində “Avant Park” yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib.
Şəhərin ən hündür və səfalı ərazilərindən birində, Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə 241 ünvanında yerləşən “Avant Park” yaşayış kompleksi yeni şəhərsalma prinsiplərinə uyğun olaraq müasir memarlıq üslubunda təhvil verilib. Burada yaşıllıqlarla əhatə olunmuş geniş həyətlər sakinlərin yüksək həyat tərzini təmin edir.
Ümumilikdə 4 hektar ərazini əhatə edən yaşayış kompleksinin tikintialtı sahəsi cəmi 1 hektardır, bu səbəbdən yaşıllıqlar, geniş həyət və ictimai iaşə obyektləri üçün böyük sərbəst bir sahə mövcuddur.
Avant Park yaşayış kompleksində artıq 300 ailə öz mənzilinə köçüb. Kompleks bütün əsas kommunal infrastrukturla tam təchiz edilib. Su, elektrik enerjisi, qaz və internet xidmətləri artıq fasiləsiz şəkildə sakinlərin xidmətindədir.
Kompleks ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri yekunlaşıb. Sakinlərin rahat və sağlam həyat tərzini təmin etmək məqsədilə açıq havada idman zonaları və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş meydançalar istifadəyə verilib.
Sakinlərin rahatlığını təmin edəcək uşaq bağçası artıq inşa olunub hazırda bəzək tamamlanma işləri yekunlaşmaq üzrədir.
Kompleksin geniş infrastrukturu çərçivəsində planlaşdırılmış fitness və spa mərkəzində və digər içtimai iaişə sahələrində təmir tamanlanma işləri davam edir, yaxın zamanda hipermarketin də istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda Avant konsepti çərçivəsində üçüncü faza olan Avant Nova yaşayış kompleksi hazırda tikinti mərhələsindədir və satışları davam edir.
Avant Novada mənzillər hazırda 15% ilkin ödənişlə ipoteka və ya 40% ilkin ödənişlə daxili kredit şərtləri ilə satışa təqdim olunur.
Ətraflı məlumat:
Tel; *0241
Ünvan: Yasamal rayonu, Abbas Mirzə Sərifzadə 241
Reklam hüququnda