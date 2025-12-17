 Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO

12:10 - Bu gün
Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO

Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində “Avant Park” yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib.

Şəhərin ən hündür və səfalı ərazilərindən birində, Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə 241 ünvanında yerləşən “Avant Park” yaşayış kompleksi yeni şəhərsalma prinsiplərinə uyğun olaraq müasir memarlıq üslubunda təhvil verilib. Burada yaşıllıqlarla əhatə olunmuş geniş həyətlər sakinlərin yüksək həyat tərzini təmin edir.

Ümumilikdə 4 hektar ərazini əhatə edən yaşayış kompleksinin tikintialtı sahəsi cəmi 1 hektardır, bu səbəbdən yaşıllıqlar, geniş həyət və ictimai iaşə obyektləri üçün böyük sərbəst bir sahə mövcuddur.

Avant Park yaşayış kompleksində artıq 300 ailə öz mənzilinə köçüb. Kompleks bütün əsas kommunal infrastrukturla tam təchiz edilib. Su, elektrik enerjisi, qaz və internet xidmətləri artıq fasiləsiz şəkildə sakinlərin xidmətindədir.

Kompleks ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri yekunlaşıb. Sakinlərin rahat və sağlam həyat tərzini təmin etmək məqsədilə açıq havada idman zonaları və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş meydançalar istifadəyə verilib.

Sakinlərin rahatlığını təmin edəcək uşaq bağçası artıq inşa olunub hazırda bəzək tamamlanma işləri yekunlaşmaq üzrədir.

Kompleksin geniş infrastrukturu çərçivəsində planlaşdırılmış fitness və spa mərkəzində və digər içtimai iaişə sahələrində təmir tamanlanma işləri davam edir, yaxın zamanda hipermarketin də istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.

Eyni zamanda Avant konsepti çərçivəsində üçüncü faza olan Avant Nova yaşayış kompleksi hazırda tikinti mərhələsindədir və satışları davam edir.

Avant Novada mənzillər hazırda 15% ilkin ödənişlə ipoteka və ya 40% ilkin ödənişlə daxili kredit şərtləri ilə satışa təqdim olunur.

Ətraflı məlumat:

Tel; *0241

Ünvan: Yasamal rayonu, Abbas Mirzə S‌ərifzadə 241

Reklam hüququnda

Paylaş:
157

Aktual

Rəsmi

Əbu-Dabidə İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub - FOTO

Cəmiyyət

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Köşə

2026-cı il: Müdafiə, təhlükəsizlik və iqtisadiyyatın canlanma ili

Cəmiyyət

Prezident Kitabxanasında “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - ...

Cəmiyyət

Qadın sevgi münasibətində yaşadığı kişinin həyat yoldaşının iş yerinə hücum edib

Bakıda avtobus hamilə qadını vurdu – “BakuBus”dan açıqlama

“Elm və təhsil obyektivdə” foto-video müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

İmişlidə pirotexniki vasitələr satan şəxslər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Şənbə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Köməkçi vasitələrlə qəbul imtahanına daxil olan abituriyentlərin məsələsinə münasibət bildirilib

Hərbi attaşelərlə ilin yekununa dair toplantı keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Qadın sevgi münasibətində yaşadığı kişinin həyat yoldaşının iş yerinə hücum edib

Bu gün, 17:45

Bakıda avtobus hamilə qadını vurdu – “BakuBus”dan açıqlama

Bu gün, 17:16

“Elm və təhsil obyektivdə” foto-video müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Bu gün, 16:59

İmişlidə pirotexniki vasitələr satan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:56

Suad Qara üzr istədi: Mədəni dəyərlərimizə hər zaman böyük hörmətlə yanaşmışam

Bu gün, 16:25

Sahibə Qafarova Misirin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 16:21

“MTV” kanalına verilişdə səslənən fikirlərə görə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 15:17

Ukraynanın Kramatorsk şəhəri Rusiya PUA-larının hücumuna məruz qaldı

Bu gün, 15:15

Qətərin Baş prokuroru Azərbaycana səfərə dəvət olunub

Bu gün, 15:04

Azərbaycan və BMT arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

Bu gün, 14:35

Mütəşəkkil dəstə üzvlərində 47 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:03

Medianın İnkişafı Agentliyinin Müşahidə Şurasının ilin yekunlarına dair iclası keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:34

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Bu gün, 13:16

2026-cı il: Müdafiə, təhlükəsizlik və iqtisadiyyatın canlanma ili

Bu gün, 12:58

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb - VİDEO

Bu gün, 12:53

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Mərkəzi Bank 3 BOKT-un vəzifəli şəxsini cərimələyib

Bu gün, 12:16

Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO

Bu gün, 12:10

Əbu-Dabidə İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 11:41

Prezident Kitabxanasında “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:40
Bütün xəbərlər