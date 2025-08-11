 Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər

Qafar Ağayev15:23 - Bu gün
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri İlham Əliyevi təbrik ediblər.

1news.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri.

Prezident Donald Trampın şahidliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanın mühüm rolu olan sülh sazişi ilə bağlı Birgə Bəyannamənin imzalanması münasibətilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri adından Sizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq.

Bu tarixi nailiyyət təkcə diplomatiyanın və dövlətçiliyin təntənəsi deyil, həm də təfəkkürün bölücülük üzərində qələbə çalmasının sübutudur.
Bu, Qafqaz regionunda davamlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində həlledici addımdır və bölgənin bütün xalqları üçün sabitliyin, firavanlığın təmin olunmasında, əməkdaşlığın inkişafında tarixi hadisə kimi yadda qalacaqdır. Biz, həmçinin bu sülhün ailələrin, uşaqların və icmaların hələ də əziyyət çəkdikləri hər bir məkana çatacağına inanırıq.

Biz Zati-alinizin xalqlar arasında anlaşmanın və konstruktiv dialoqun möhkəmləndirilməsi istiqamətində uzaqgörənlik, daimi fədakarlıq və sarsılmaz sadiqlik nümayiş etdirərək bu prosesin uğurla nəticələnməsinə şəxsi və həlledici töhfəsini xüsusi vurğulayırıq.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycanın qlobal sülh səylərində etibarlı və hörmətli tərəfdaş kimi artan roluna şahidlik etməkdən qürur duyur və ortaq dəyərlərimizin prinsiplərinə uyğun olaraq, xalqlar, mədəniyyətlər arasında körpülər quran təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazırdır.

Zati-aliləri, ən dərin hörmət və ehtiramımızı qəbul etməyinizi xahiş edirik.

Vayra Vike-Freyberqa

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1999-2007-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti

İsmail Serageldin

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1992-2000-ci illərdə Dünya Bankının vitse-prezidenti

Rosen Plevneliyev

2012-2017-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti

Zlatko Laqumciya

2001-2002-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın Baş naziri

Eka Tkeşelaşvili

2010-2012-ci illərdə Gürcüstanın Baş nazirinin müavini

İvo Yosipoviç

2010-2015-ci illərdə Xorvatiyanın Prezidenti

Çaba Koroşi

BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının sədri

Mladen İvaniç

2014-2015, 2016-2017-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın
Rəyasət Heyətinin Sədri

Volkan Bozkır

BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının sədri

Vuk Yeremiç

BMT Baş Assambleyasının 67-ci sessiyasının sədri

Amina Qurib-Fakim

2015-2018-ci illərdə Mavrikinin Prezidenti

Petar Stoyanov

1997-2002-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti

Suzan Elliot

Amerika Xarici Siyasət üzrə Milli Komitəsinin
prezidenti və baş icraçı direktoru

Filip Vuyanoviç

2003-2018-ci illərdə Monteneqronun Prezidenti

Dimitris Avramopulos

2014-2019-cu illərdə miqrasiya, daxili işlər və
vətəndaşlıq üzrə Avropa komissarı

MƏLUMAT YENİLƏNİR

İv Leterme

2008, 2009-2011-ci illərdə Belçika Krallığının Baş naziri

