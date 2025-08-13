 Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb - FOTO

Qafar Ağayev14:36 - Bu gün
Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb - FOTO

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib.

1news.az xəbər verir ki, Ukrayna üçün nəzərdə tutulan humanitar yardım Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin rəsmiləri və Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuriy Husyev iştirak edib.

Energetika Nazirliyinin mətbuat katibi Cahid Mikayılov deyib ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yükün ilk hissəsi bu gün Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.

Cahid Mikayılov

“Yardımın göndərilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2025-ci il 11 avqust tarixli Sərəncamına əsasən, Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilir.

Humanitar yükün tərkibinə ümumilikdə 90 min metrə yaxın elektrik kabelləri və naqillər, həmçinin 25 ədəd generator və 7 dəst transformator daxildir. Ukraynada davam edən müharibədən zərər görmüş bölgələrin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı təchizatının bərpasına dəstək məqsədilə göndərilən bu avadanlıqların ilk hissəsi 10 yük avtomobilindən ibarət karvanla yola salınıb. Ukrayna tərəfinin müraciətləri əsasında təşkil edilən və ümumi dəyəri 2 milyon ABŞ dolları olan sözügedən yardımın növbəti hissəsinin də yaxın günlərdə yola salınması planlaşdırılır.

C.Mikayılov deyib ki, Azərbaycan bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik təchizatı ilə bağlı humanitar yardımlar göndərib.

“Hazırkı müharibə şəraiti ilə əlaqədar olaraq, ölkəmizin Ukraynaya göstərdiyi ümumi humanitar dəstək, o cümlədən bərpa və yenidənqurma yönümlü yardımların ümumi dəyəri artıq 44 milyon ABŞ dollarını keçib”.

Qeyd edək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 11 avqust 2025-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə 2 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində vəsait ayrılıb.

Foto: Nadir İbrahimli

Paylaş:
126

Aktual

Siyasət

Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanda xüsusi icra məmurları fəaliyyətə başlayacaqlar

İqtisadiyyat

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Siyasət

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb - FOTO

Tacikistan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: “ABŞ-nin Azərbaycanla strateji əməkdaşlığı təkcə Cənubi Qafqazla məhdudlaşmayacaq”

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona səfəri bölgədə yeni reallıqların əsasını qoydu”

Azərbaycan və Ermənistan itkin düşmüş şəxslərlə əlaqədar görüləcək tədbirləri müəyyənləşdirib

Azərbaycan və Ermənistan keçmiş SSRİ dövründəki sərhədlərini tanıyacaqlar

Son xəbərlər

Ali təhsil müəssisələrində III qrup ixtisaslar üzrə plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:56

Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan İİV daşıyıcılarının sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:52

Bu gün Xalq artisti Sədayə Mustafayevanın anım günüdür

Bu gün, 17:48

Azərbaycanda xüsusi icra məmurları fəaliyyətə başlayacaqlar

Bu gün, 17:32

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qeydiyyat başlayır

Bu gün, 17:28

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

Bu gün, 17:21

Azərbaycanı dünya çempionatında 15 cüdoçu təmsil edəcək

Bu gün, 17:07

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 16:59

Paytaxtda yeni yolun inşası davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 16:31

Səhiyyə Nazirliyindən qeydiyyatsız botoks və dolğularla bağlı ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 16:21

Şabranda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutulub

Bu gün, 16:18

İncəsənət məktəb və mərkəzlərinə ixtisas və məktəb seçimi mərhələsi başlanır

Bu gün, 15:59

Bakı Limanı vasitəsilə daşınan ümumi yük həcmi artıb

Bu gün, 15:50

Bakıda keçirilən əməliyyatlarda 15 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:38

AZAL və “Gulf Air” arasında kod-şerinq razılaşması imzalanıb

Bu gün, 15:22

Rezidenturaya ixtisas seçimi başlanıb

Bu gün, 14:55

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Bu gün, 14:41

Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb - FOTO

Bu gün, 14:36

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Qubada yanğın təhlükəli yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 13:11
Bütün xəbərlər