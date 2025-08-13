 Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Qafar Ağayev14:41 - Bu gün
Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

“Ukrayna üçün çox vacib və çox lazım olan yardım və dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan hökumətinə dərin minnətdarlıq və təşəkkür edirik”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuriy Husyev Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardım göndərilməsi ilə bağlı jurnalistlərlə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, humanitar yardımın tərkibinə daxil olan elektrik avadanlıqlarından Ukrayna bütün elektrik sistemini bərpa etmək üçün istifadə edəcək:

"Biz xüsusilə qiymətləndiririk ki, bu, cari ildə aldığımız elektrik avadanlığı yardımının ikinci paketidir. Azərbaycan tərəfindən göstərilən dəstəyi yüksək qiymətləndiririk. Ukrayna hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyib. Çətin günlərimizdə bizə dəstək göstərməsinə görə Azərbaycanq təşəkkür edirik", - deyə səfir vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yükün ilk hissəsi bu gün Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.

Yardımın göndərilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2025-ci il 11 avqust tarixli Sərəncamına əsasən, Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilir.

Humanitar yükün tərkibinə ümumilikdə 90 min metrə yaxın elektrik kabelləri və naqillər, həmçinin 25 ədəd generator və 7 dəst transformator daxildir. Ukraynada davam edən müharibədən zərər görmüş bölgələrin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı təchizatının bərpasına dəstək məqsədilə göndərilən bu avadanlıqların ilk hissəsi 10 yük avtomobilindən ibarət karvanla yola salınıb. Ukrayna tərəfinin müraciətləri əsasında təşkil edilən və ümumi dəyəri 2 milyon ABŞ dolları olan sözügedən yardımın növbəti hissəsinin də yaxın günlərdə yola salınması planlaşdırılır.

Nadir İbrahimli

Paylaş:
37

Aktual

Siyasət

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Cəmiyyət

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Müsahibə

Emin Milli: Əslində Ermənistan və Azərbaycanın ortaq maraqları var və ola bilər – MÜSAHİBƏ

Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Tacikistan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Azərbaycan və Ermənistan keçmiş SSRİ dövründəki sərhədlərini tanıyacaqlar

Redaktorun seçimi

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

İlmələrdə gizlənən tarix - Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən - REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı sərhədə hər hansı üçüncü tərəfin qüvvələrini yerləşdirməyəcəklər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Deputat: “ABŞ-nin Azərbaycanla strateji əməkdaşlığı təkcə Cənubi Qafqazla məhdudlaşmayacaq”

Vüqar İsgəndərov: “Vaşinqton görüşü Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir”

Son xəbərlər

Rezidenturaya ixtisas seçimi başlanıb

Bu gün, 14:55

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Bu gün, 14:41

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Bu gün, 14:36

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Qubada yanğın təhlükəli yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 13:11

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Bu gün, 12:56

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:51

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsinə hazırlıqlar tam sürətlə davam edir - FOTO

Bu gün, 12:37

Maştağada evdən 6 min manat oğurlanıb

Bu gün, 12:18

Naxçıvan, Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə avqust ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 11:40

Saatlıda 52 yaşlı qadını cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 11:25

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 10:57

Bakı üzrə tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi keçirilib

Bu gün, 10:50

İyul ayı ərzində 8 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 10:36

Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:24

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib

Bu gün, 10:16

Azərbaycanda avtobus idarə edəcək qadın sürücülər hazırlanır

Bu gün, 09:57

BDYPİ yağmurlu hava şəraiti ilə bağlı müraciət edib

Bu gün, 09:54

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

Əmtəə bazarlarında qızıl cüzi bahalaşıb

Bu gün, 09:24
Bütün xəbərlər