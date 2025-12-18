 Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

13:06 - Bu gün
Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Bakıda Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Xarici İşlər nazirlikləri arasında sayca ikinci konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə XİN-in Konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, BƏƏ nümayəndə heyətinə isə XİN-in Konsulluq Xidmətləri Departamentinin direktoru Raşed Nadhar Rahmah rəhbərlik edib.

Məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycan üçün mühüm tərəfdaş ölkə olan BƏƏ ilə konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən sahə üzrə yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanması imkanları nəzərdən keçirilib.

Bununla yanaşı, konsulluq sahəsində həyata keçirilmiş son yeniliklər, o cümlədən konsulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində hər iki ölkənin mövcud təcrübəsi və tətbiq olunan mexanizmlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qabaqcıl təcrübələrin qarşılıqlı tətbiqi imkanlarına baxılıb.

Eyni zamanda, iki ölkə arasında miqrasiya, ədliyyə, sərhəd, daxili işlər, təhsil, sosial və digər sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Tərəflər arasında konsulluq məsləhətləşmələrinin növbəti iclasının 2026-cı ildə Əbu-Dabi şəhərində keçirilməsinə dair razılıq əldə olunub.

