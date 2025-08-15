 AMB 15 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB 15 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:21 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9827 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1317 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9827
AUD 1.1051
BYN 0.5774
BGN 1.0132
AED 0.4628
KRW 0.1223
CZK 0.0809
CNY 0.2367
DKK 0.2656
GEL 0.6311
HKD 0.2174
INR 0.0194
GBP 2.3029
IRR 0.0294
SEK 0.1776
CHF 2.1077
ILS 0.5026
CAD 1.2317
KWD 5.5701
KZT 0.3156
QAR 0.4669
KGS 0.0195
HUF 0.5015
MDL 0.1023
NOK 0.1665
UZS 0.0135
PKR 0.6025
PLN 0.4656
RON 0.3917
RUB 2.1317
RSD 0.0169
SGD 1.3245
SAR 0.4531
xdr 2.3291
TRY 0.0416
TMT 0.4857
UAH 0.041
JPY 1.1556
NZD 1.0065
XAU 5691.124
XAG 64.6944
XPT 2307.691
XPD 1950.47
43

