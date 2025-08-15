 Xocalı sakinlərinə torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu davam edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Xocalı sakinlərinə torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu davam edir

Qafar Ağayev09:36 - Bu gün
Xocalı sakinlərinə torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu davam edir

Xocalı rayonunun Xanyurdu və Ballıca kəndləri üzrə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi üçün Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (EKTİS) - eagro.az saytı vasitəsi ilə müraciətlərin qəbulu davam edir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb.

Hər iki kəndə köç edəcək sakinlərdən müraciətlərin qəbulu prosesi avqustun 15-dən sentyabrın 15-i günün sonunadək davam edəcək.

Ballıca və Xanyurdu kəndlərinə köç edəcək sakinlərə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 27 noyabr tarixli 236 nömrəli Fərmanının 4.1-ci bəndi və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 26 dekabr tarixli 544 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların kənd və qəsəbə sakinlərinə güzəştli şərtlərlə icarəyə verilməsi Qaydaları”na əsasən həyata keçiriləcək.

Torpaq sahələri minimum 5 ha təşkil etməklə suvarılan ərazilər olub, əkin üçün hazır vəziyyətə gətirilmiş kənd ətrafında yerləşən torpaqlardır. Bu kəndlərdə birillik və çoxillik bitkilərdən - alma, armud, gilas, qoz, şaftalı, nektarin, ərik, şabalıq, xurma, çiyələk, qarağat, moruq, pomidor, xiyar, badımcan, bibər, tərəvəz lobyası, mətbəx çuğunduru, kök, kələm, soya, noxud, mərcimək, kartof, üzüm (süfrə və texniki), tütün, şəkər çuğunduru, buğda, arpa, qarğıdalı (dən və silos üçün), yonca, xaşa, müxtəlif ot qarışıqlarının əkilməsi nəzərdə tutulur. Əkin sahələrində müasir damlama və çiləmə suvarma sisteminin olması tələb edilir.

Qeyd olunan iki kəndə köç edəcək sakinlər aşağıdakı arıdıcıllıqla torpaqların güzəştli qaydada əkinlərin aparılması məqsədi ilə istifadəsi üçün müraciət edə bilərlər:

EKTİS-də qeydiyyatdan keçmək (avtomatlaşdırılmış qaydada fermer elektron kabinetinə sahib olmaq)

Elektron kabinet “Müraciətlərim” bölməsində “torpaq icarəsinə müraciət” - “Xanyurdu” və ya “Ballıca” seçməklə ərizə formasını doldurmaq.

Şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq faktiki yaşayış yerinin Xanyurdu və Ballıca olduğunu Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin “e-polis” tətbiqində qeyd etmək.

Qeyd edək ki, müraciət edən şəxslər ilə müqavilələrin imzalanması, təlimlərin keçirilməsi və ərazilərin yerində tanıdılması qeydiyyat prosesi yekunlaşdıqdan sonra baş tutacaq. İcarə müqavilələrinin müddəti birillik bitkilər və yonca üçün 2 il, çoxilliklər üçün 5 il təşkil edəcək və istifadə nəticələrinə müvafiq olaraq uzadılacaq.

Xatırladaq ki, işğaldan azad edilmiş rayonlarda torpaqların istifadəyə verilməsi prosesinə ilk dəfə Ağalı kəndindən başlanıb.

Paylaş:
55

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik edib

Köşə

Vaşinqton sammiti – geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat

Cəmiyyət

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı - Nizami” xəttində tunelin inşasına hazırlıq işlərinə başlanılır - VİDEO

Siyasət

İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizi yeni bağlantı layihəsidir və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

Cəmiyyət

Dördüncü ixtisas qrupu üzrə 600 və daha çox bal toplayan abituriyenlərin sayı açıqlandı

Bəzi yerlərdə yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qardaşlar həbs edilib

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı - Nizami” xəttində tunelin inşasına hazırlıq işlərinə başlanılır - VİDEO

Redaktorun seçimi

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə XİN-dən Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşma barədə açıqlama

Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Son xəbərlər

Xalq artisti Afaq Bəşirqızının doğum günüdür

Bu gün, 12:27

Dördüncü ixtisas qrupu üzrə 600 və daha çox bal toplayan abituriyenlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:54

Hindistan və Çin 5 il sonra sərhəd ticarətini bərpa etməyə hazırlaşır

Bu gün, 11:32

Bəzi yerlərdə yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:26

Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qardaşlar həbs edilib

Bu gün, 11:26

İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:25

Vaşinqton sammiti – geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat

Bu gün, 10:57

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı - Nizami” xəttində tunelin inşasına hazırlıq işlərinə başlanılır - VİDEO

Bu gün, 10:43

Yasamalda çoxmərtəbəli binada qanunsuz artırılan eyvan sökülüb – FOTO

Bu gün, 10:37

Gəncədə aparılan abadlaşdırma işləri çərçivəsində qurumuş və qəzalı ağacların inventarlaşdırılmasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 10:27

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Bu gün, 10:20

Yeni avtomobilini seç, kartla ödə və 5% geri al! - FOTO

Bu gün, 10:09

TƏBİB-in“815” Çağrı Mərkəzinə iyul ayı ərzində daxil olan zənglərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:02

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötüb

Bu gün, 09:39

Xocalı sakinlərinə torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu davam edir

Bu gün, 09:36

AMB 15 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:21

İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizi yeni bağlantı layihəsidir və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

Bu gün, 09:16

DİN sürücülərə müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 09:14

Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Bu gün, 09:03

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bu gün, 09:00
Bütün xəbərlər