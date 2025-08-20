 BDYPİ ötmə və manevretmə qaydaları ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

BDYPİ ötmə və manevretmə qaydaları ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Qafar Ağayev13:49 - Bu gün
BDYPİ ötmə və manevretmə qaydaları ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Yollarda təhlükəsizliyin təmin olunması hər bir sürücünün məsuliyyətli davranışından asılıdır. Bu baxımdan ötmə və manevretmə qaydaları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Təəssüf ki, son zamanlar bəzi sürücülərin həmin qaydaları pozması nəticəsində ağır yol-nəqliyyat hadisələrinin baş verdiyi müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) xəbərdarlığında bildirilib.

Xəbərdarlıqda, həmçinin ötmə və manevretmə qaydalarının pozulmasının nəticələri barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki,

qarşı zolağa çıxaraq ötmə zamanı sürücülərin qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsini nəzərə almaması cəmi bir neçə saniyə ərzində toqquşmaya səbəb ola bilər. Bu isə həm sürücünün, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatını birbaşa təhlükə altına qoyur. Eyni zamanda, düzgün siqnal vermədən və ya sürət həddini aşaraq edilən qəfil manevrlər digər sürücüləri çaşdırır, qəza ehtimalını dəfələrlə artırır. Eləcə də xüsusilə avtobus, yük maşını kimi iri nəqliyyat vasitələrinin qarşısında və ya onların arxasında edilən riskli ötmələr yol-nəqliyyat hadisələrinin ən faciəvi səbəbləri sırasında yer alır. “Müşahidələr göstərir ki, ötmə və manevretmə qaydalarının pozulması nəticəsində baş verən qəzalar daha çox ağır xəsarətlərlə və insan ölümü ilə yadda qalır. Bir anlıq diqqətsizlik və ya məsuliyyətsizlik təkcə qaydanı pozan sürücünün deyil, onunla bərabər günahsız insanların da həyatına son qoya bilər. BDYPİ bir daha sürücülərə müraciət edir ki, yalnız yol şəraitinin imkan verdiyi hallarda, işıq və yol nişanlarının tələblərinə tam riayət etməklə ötmə əməliyyatı aparın. Qəfil və gözlənilməz manevrlərdən çəkinin, sükan arxasında məsuliyyətli olun. Unutmayın ki, yol hərəkəti qaydaları həyatınızı qorumaq üçün nəzərdə tutulub”, - deyə xəbərdarlıqda vurğulanıb.

