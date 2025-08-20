 Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Qafar Ağayev15:32 - 20 / 08 / 2025
Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Bakıda avtobus zolaqlarında minik avtomobillərinin sərnişinləri rahat şəkildə mindirib-düşürməsini təmin etmək üçün daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradıb.

1news.az bu barədə AYNA-ya istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, növbəti belə yerlər Cəfər Cabbarlı və Bəsti Bağırova küçələrinin kəsişməsində (“Caspian Plaza”nın qarşısı), eləcə də 8 Noyabr prospekti ilə Xəqani Rüstəmov küçəsinin kəsişməsində (2 saylı “ASAN Xidmət” mərkəzinin yaxınlığı) təşkil edilib. Hər iki ünvanda müvafiq lövhələr yerləşdirilib.

Məqsəd avtobus zolaqlarında ictimai nəqliyyatın hərəkətinə mane olmadan sərnişinlərin minib-düşməsinə imkan yaratmaqdır. Minib-düşmə yerlərindən istifadə zamanı ictimai nəqliyyatın hərəkətinə şərait yaradılmalı, minib-düşmələr ən qısa vaxtda yerinə yetirilməli, təhlükəsizlik və manevretmə qaydalarına əməl edilməlidir.

Paylaş:
145

Aktual

Rəsmi

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gəncə şəhər stadionunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Gəncədə bazalt məhsullarının istehsalı müəssisəsinin təməli qoyulub - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda mənzildən meyit tapılıb

Müddətli müqavilə ilə müəllim işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Yerli pivəmiz “Xırdalan Premium Draft” beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

Xidmət haqqına görə liftə qadağa ola bilməz - Ali Məhkəmədən vacib qərar

Son xəbərlər

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 256 mənzil əlavə olunub

20 / 08 / 2025, 17:55

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar - FOTO

20 / 08 / 2025, 17:46

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

20 / 08 / 2025, 17:41

Bakıda mənzildən meyit tapılıb

20 / 08 / 2025, 17:22

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gəncə şəhər stadionunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

20 / 08 / 2025, 17:16

Müddətli müqavilə ilə müəllim işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

20 / 08 / 2025, 16:55

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - FOTO - YENİLƏNİB

20 / 08 / 2025, 16:26

Gəncədə bazalt məhsullarının istehsalı müəssisəsinin təməli qoyulub - FOTO

20 / 08 / 2025, 16:21

Ceyhun Bayramov ilə Kiprin xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub

20 / 08 / 2025, 16:03

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

20 / 08 / 2025, 15:32

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

20 / 08 / 2025, 15:10

Vəkillər Kollegiyası tərəfindən 6 vəkilə xəbərdarlıq edilib, 1 vəkilə töhmət verilib

20 / 08 / 2025, 14:30

Sumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb

20 / 08 / 2025, 14:14

İlk altı ayda 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib

20 / 08 / 2025, 13:56

BDYPİ ötmə və manevretmə qaydaları ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

20 / 08 / 2025, 13:49

Leyla Abdullayeva Fransanın Bakıdakı yeni səfirini təbrik edib - FOTO

20 / 08 / 2025, 13:38

38 dərəcə isti, yağış, duman - Sabahın havası açıqlandı

20 / 08 / 2025, 12:49

Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Banqladeş vətəndaşları saxlanılıb

20 / 08 / 2025, 12:31

Gənc hərbi pilotlarla təlim-məşq uçuşları keçirilib - VİDEO

20 / 08 / 2025, 11:59

Paytaxtda 35 min manat dəyərində günəş panellərini oğurlayan şəxs saxlanılıb

20 / 08 / 2025, 11:48
Bütün xəbərlər