 İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev17:51 - Bu gün
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Avqustun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar.

1news.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı bu yolun 13,5-ci kilometrliyində inşa edilmiş və uzunluğu 11,7 kilometr olan Murovdağ tunelinin texniki açılışını edib.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma görülmüş və hazırda həyata keçirilən işlər barədə məlumat verdi.

Xatırladaq ki, 2021-ci ilin avqustunda bu yolun təməlqoyma mərasimində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında həyata keçirilən ən mühüm infrastruktur layihələrindən biri də uzunluğu 82 kilometr olan Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yoludur. Bu yolun 56 kilometrini Toğanalı-Kəlbəcər hissəsi, 26 kilometrini isə Kəlbəcər-İstisu hissəsi təşkil edir.

Avtomobil yolunun 13,5-ci kilometrliyindən Murovdağ silsiləsi başlayır. Beləliklə, yolun ən mühüm hissəsi Murovdağ silsiləsindən keçir. Burada yüksəklik 1700 metrdən 3250 metrədək artır. Qış fəslində avtomobil yolunun təhlükəsiz istismarı üçün Murovdağ silsiləsinin altından tunelin tikintisi məqsədəuyğun hesab edilib. Murovdağ tuneli dünyanın ən uzun avtomobil tunellərindən biridir. Belə ki, uzunluğuna görə bu tunel dünyada 18-ci, Avropada 5-ci, MDB ölkələri arasında isə birincidir. Tunel iki gediş və iki gəliş olmaqla 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Tuneldə qazma, həmçinin sağ və sol hissələri birləşdirən 38 keçid tuneli üzrə işlər artıq başa çatdırılıb. Layihə çərçivəsində Murovdağ tunelindən əlavə ümumi uzunluğu 2636 metr olan daha dörd tunel də tikilir. Bu tunellərdə əsas tikinti işləri, o cümlədən qazma, kəmər-beton və digər texniki işlərin çoxu artıq yekunlaşdırılıb.

Toğanalı–Kəlbəcər–İstisu avtomobil yolu layihəsi çərçivəsində ümumilikdə işlərin 87 faizi icra olunub.

Bu avtomobil yolu Göygöl rayonunun Toğanalı kəndindən başlayaraq işğaldan azad edilmiş Kəlbəcərdən keçir və məşhur İstisu istirahət zonasına qədər uzanır. Yol rayon mərkəzi ilə yanaşı, bölgənin yaşayış məntəqələrinə rahat və təhlükəsiz nəqliyyat əlaqəsini təmin edəcək, kənd təsərrüfatının, turizmin inkişafına töhfəsini verəcək.

Belə çətin coğrafi şəraitdə bu cür strateji əhəmiyyətə malik layihənin icrası bir daha sübut edir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad olunmuş rayonlarımızın qısa müddətdə bərpası, o cümlədən həmin bölgələrimizdə müasir yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir.

***

09:29

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 21-də Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar.

1news.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bu yolun 13,5-ci kilometrliyində inşa edilmiş və uzunluğu 11,7 kilometr olan Murovdağ tunelinin texniki açılışını edib.

Paylaş:
193

Aktual

Rəsmi

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoyub - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Rəsmi

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub - FOTO - YENİLƏNİB

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoyub - FOTO - YENİLƏNİB

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

İlham Əliyev “The Goldman Sachs Group Inc.” şirkətinin qlobal məsələlər üzrə prezidentini qəbul edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Son xəbərlər

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:56

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoyub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:54

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:51

Bakıda və Abşeron yarımadasında 25 m/s-dək güclənir

Bu gün, 17:38

Qaradağda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 17:22

Bakıda tullantılar yığılmış sahədə baş vermiş yanğın ərazisinə polislər cəlb edilib

Bu gün, 17:19

Xətai rayonunda tullantılar yığılan sahədə yanğın başlayıb

Bu gün, 17:15

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Bu gün, 16:54

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

Bu gün, 16:52

“Aztelekom”: İnternet xidmətimizdə hər hansı nasazlıq və ya kəsintilər müşahidə olunmur

Bu gün, 16:39

İmişlidə yararsız və qadağan olunmuş pestisidlər xüsusi poliqona daşınıb

Bu gün, 16:08

BDYPİ moped və motosiklet sürücülərinin ən çox yol verdikləri qayda pozuntularını açıqlayıb

Bu gün, 16:06

Məhkəmə Rəqsanə İsmayılova ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 15:40

Kəlbəcərdə də kanat yolu olacaq

Bu gün, 15:22

Pakistanın turizm şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edib

Bu gün, 15:15

Kamran Əliyev MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının İcraçı katibini qəbul edib

Bu gün, 15:13

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Bu gün, 15:12

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:06

Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olublar

Bu gün, 13:56

Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:50
Bütün xəbərlər