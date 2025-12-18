 DSX-nin döyüş bayrağının təsvirinə dəyişiklik edildi | 1news.az | Xəbərlər
DSX-nin döyüş bayrağının təsvirinə dəyişiklik edildi

17:24 - Bu gün
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsviri”ndə dəyişiklik edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

Fərmanla “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsviri”ndə “Çevik Hərəkət Qüvvələri hərbi hissəsinin döyüş bayrağında - “Dövlət Sərhəd Xidməti Çevik Hərəkət Qüvvələri 0000 (hərbi hissənin nömrəsi) saylı hərbi hissə” sözləri yazılmış yeni bənd əlavə edilir.

123

