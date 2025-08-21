“Əminəm ki, siz burada rahat yaşayacaqsınız”
“İndi Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb tikilir və gələn il istifadəyə veriləcək. Ancaq builki dərs ilini kəlbəcərli uşaqlar modul tipli məktəbdə oxuyacaqlar”.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər sakinləri ilə görüşdə bildirib.
Bu gün ölkəmizin ən böyük rayonu olan Kəlbəcərin və onun şəhərinin artıq canlandığını, buraya həyatın qayıtdığını vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib: “Əminəm ki, siz burada rahat yaşayacaqsınız”.
